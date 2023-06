Xịt hơi cay để cướp tiền của chủ tiệm tạp hóa

Sáng 2.6, tin từ Công an xã Phú Xuân (H.Krông Năng, Đắk Lắk), đơn vị này vừa phối hợp Công an H.Krông Năng, đã truy bắt nhanh nghi phạm gây ra vụ cướp tài sản tại tiệm tạp hóa trên địa bàn. Nghi phạm bị bắt là N.S.T.Đ (16 tuổi, trú thôn Xuân An, xã Phú Xuân, H.Krông Năng).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 30 phút ngày 1.6, Đ. đến tiệm tạp hóa của bà Trần Thị L. (65 tuổi, trú thôn 13, xã Phú Xuân) để mua nước ngọt. Trong lúc bà L. đang thối tiền, Đ. dùng bình hơi cay xịt vào mặt bà rồi lấy tiền của bà L. để trong ngăn kéo và bỏ chạy.

Đ. chỉ nơi cất giấu số tiền cướp của bà L. tại vườn bơ CÔNG AN CUNG CẤP

Nhận được tin báo, Công an xã Phú Xuân phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an H.Krông Năng nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, rà soát và sàng lọc đối tượng nghi vấn.

Từ chứng cứ thu thập được, đến khoảng 15 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ Đ. tại nhà riêng. Từ lời khai của Đ., công an kiểm tra, phát hiện tại gốc cây bơ sau vườn nhà Đ. cất giấu hơn 28 triệu đồng. Bước đầu, Đ. khai do thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên đã cướp số tiền trên của bà L.

Công an xã Phú Xuân đã chuyển hồ sơ vụ việc đến Công an H.Krông Năng để xử lý theo thẩm quyền.