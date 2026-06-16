Xổ số kiến thiết Bạc Liêu: Hiệu quả kinh doanh gắn với trách nhiệm cộng đồng

Qua 5 tháng đầu năm 2026, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu duy trì đà tăng trưởng ổn định, hoàn thành nhiều chỉ tiêu kế hoạch đề ra, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Cà Mau.

Với sự điều hành linh hoạt, hiệu quả cùng mạng lưới đại lý phát triển rộng khắp, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu đã đạt kết quả kinh doanh khả quan, bảo đảm doanh thu, lợi nhuận và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước. Nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết tiếp tục trở thành một trong những nguồn lực quan trọng bổ sung cho ngân sách tỉnh, phục vụ đầu tư phát triển hạ tầng, giáo dục, y tế và các chương trình an sinh xã hội.

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, công ty còn đặc biệt quan tâm thực hiện trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng. Trong những tháng đầu năm 2026, công ty đã dành nguồn kinh phí đáng kể để hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách và người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Bên cạnh đó, công ty còn tích cực tham gia các chương trình trao học bổng cho học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi; đóng góp xây dựng cầu giao thông nông thôn, trường học và nhiều công trình phúc lợi xã hội khác trên địa bàn tỉnh. Những hoạt động thiết thực ấy đã góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, chung tay cùng địa phương thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững. Đặc biệt, công ty luôn dành sự quan tâm đối với lực lượng người bán vé số dạo, những lao động có thu nhập còn nhiều bấp bênh. Thông qua các chương trình hỗ trợ quà tặng, bảo hiểm y tế, trợ giúp khó khăn đột xuất, đơn vị đã góp phần giúp người lao động ổn định cuộc sống, yên tâm mưu sinh.

Những kết quả đạt được trong 5 tháng đầu năm 2026 tiếp tục khẳng định thương hiệu và uy tín của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu. Không chỉ là doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả, đơn vị còn là điểm sáng trong công tác an sinh xã hội, luôn đồng hành cùng người nghèo và sự phát triển của quê hương Cà Mau.