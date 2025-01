Xổ số kiến thiết Long An đóng góp nhiều phúc lợi cho xã hội

Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An (tạm gọi tắt là Công ty Xổ số kiến thiết Long An), trong 5 năm qua, công ty luôn đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch UBND tỉnh Long An giao. Cụ thể, năm 2019, công ty nộp ngân sách nhà nước 1.962,531 tỉ đồng (đạt 151% so với kế hoạch là 1.300 tỉ đồng). Năm 2020, nộp ngân sách 1.616,975 tỉ đồng (đạt 107,8% so với kế hoạch 1.500 tỉ đồng). Riêng năm 2021, đại dịch Covid-19 bùng phát, gây ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của các công ty, doanh nghiệp trên cả nước. Khi đó, Công ty Xổ số kiến thiết Long An cũng không ngoại lệ nên nộp ngân sách 1.290,422 tỉ đồng (đạt 86% so với kế hoạch 1.500 tỉ đồng).

Công ty Xổ số kiến thiết Long An trao tặng nhà đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh

Năm 2022, khi dịch Covid-19 được đẩy lùi, công ty nhanh chóng vượt qua khó khăn, hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả cao, nộp ngân sách 1.780,616 tỉ đồng (đạt 118,7% so với kế hoạch 1.500 tỉ đồng). Năm 2023, nộp ngân sách 2.154,649 tỉ đồng (đạt 135,5% so với kế hoạch 1.590 tỉ đồng). Năm 2024, nộp ngân sách nhà nước hơn 2.200 tỉ đồng (đạt 117,2% so với kế hoạch 1.878 tỉ đồng).

Từ nguồn thu xổ số kiến thiết, hằng năm, Công ty Xổ số kiến thiết Long An đều dành nhiều kinh phí cho các hoạt động phúc lợi, an sinh xã hội, như: xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, sửa chữa nhà tình thương, tài trợ y tế, giáo dục, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng; hỗ trợ người bán vé số dạo có hoàn cảnh khó khăn…

Công ty Xổ số kiến thiết Long An tặng quà tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Đặc biệt, trong 5 năm qua, Công ty Xổ số kiến thiết Long An đã tài trợ xây dựng và sửa chữa tổng cộng 109 căn nhà tình nghĩa; xây dựng 438 căn nhà đại đoàn kết. Song song đó, công ty đã tài trợ nhiều chương trình y tế, giáo dục trên địa bàn tỉnh Long An; phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng; hỗ trợ nón, áo thun, áo mưa, bóp kéo, sổ dò, hàng nhu yếu phẩm (đường, bột ngọt, nước tương, cá hộp, dầu ăn, sữa)… và các mặt hàng khác cho người bán vé số lẻ… với tổng số tiền hơn 80 tỉ đồng.



