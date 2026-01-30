Xổ số Max 3D Pro là gì mà có thể trúng lên tới hơn 36 tỉ đồng?

Giải đặc biệt của Max 3D Pro liên tục có chủ

Xổ số Max 3D Pro vừa ghi nhận một người tại TP.HCM trúng thưởng "khủng", hơn 36 tỉ đồng ở kỳ quay #00678 mở thưởng tối 20.1.2026.

Thông báo của Vietlott về người chơi vừa trúng giải thưởng của Max 3D Pro

Cụ thể, chủ nhân tấm vé may mắn đã tham gia dự thưởng xổ số Max 3D pro có bộ số 488 - 601 với số tiền 150.000 đồng. Vé này trúng 15 giải Đặc biệt tổng trị giá 30 tỉ đồng (2 tỉ đồng/giải). Đồng thời, người chơi cũng mua 15 vé với bộ số 601 - 488 và trúng 15 giải phụ đặc biệt tổng trị giá 6 tỉ đồng (400 triệu đồng/giải). Ngoài ra, người chơi cũng đồng thời trúng thưởng 30 giải tư tổng trị giá 30 triệu đồng (1 triệu đồng/giải) và 60 giải năm tổng trị giá 6 triệu đồng (100.000 đồng/giải).

Kết quả kỳ quay #00678

Không lâu sau đó, ở kỳ quay #00681 mở thưởng tối 27.1.2026, Vietlott tiếp tục ghi nhận một người vừa trúng giải đặc biệt và giải phụ đặc biệt của Max 3D Pro.

Kết quả kỳ quay #00681

Với người chơi quen thuộc của xổ số Vietlott nói chung và Max 3D Pro nói riêng, có lẽ sẽ không xa lạ gì cơ cấu giải thưởng như trên. Nếu may mắn trúng thưởng, người chơi sẽ nhận được số tiền nhân lên tương ứng với số lần mua. Chưa kể, khi vé trúng nhiều hạng giải khác nhau thì chủ nhân cũng sẽ được nhận đầy đủ tất cả các giải thưởng đó.

Cách chơi Max 3D Pro

Xổ số tự chọn Max 3D Pro có cách chơi tương tự với vé số truyền thống và tỷ lệ trả thưởng lên đến 55%. Người chơi sẽ dự thưởng xổ số Max 3D Pro bằng hai bộ ba số (ví dụ: 123 - 456, 112 - 666 hay 333 - 333…) với giá trị 10.000 đồng/lần tham gia dự thưởng.

Cơ cấu giải thưởng cho mỗi bộ số dự thưởng 10.000 đồng

Bên cạnh cách chơi cơ bản, người chơi cũng có thể lựa chọn cách chơi nâng cao "bao bộ ba số" hoặc "bao nhiều bộ ba số".

Trong đó, "bao bộ ba số" là người chơi chọn ba số từ 0 - 9 để máy tính trộn ngẫu nhiên thành các bộ ba số, gồm bộ ba số trước - bộ ba số sau. Ví dụ: Bao bộ ba số khác nhau thì người chơi sẽ chọn ba số trước là 1 2 3 sẽ có 123, 132, 213, 231, 312, 321; chọn ba số sau là 4 5 6 sẽ có 456, 465, 546, 564, 645, 654. Ghép từng bộ số trước với từng bộ số sau nói trên, được 36 bộ số tham gia dự thưởng.

Còn "bao nhiều bộ ba số" là người chơi chọn nhiều bộ ba số khác nhau để máy tính đảo các bộ ba số đó (không đảo từng con số trong mỗi bộ số). Ví dụ "bao 3 bộ ba số": Chọn 123, 456 và 789 sẽ cho ra các cặp ba số dự thưởng là 123 - 456, 123 - 789, 456 - 123, 456 - 789, 789 - 123, 789 - 456… Tương tự, người chơi có thể mua tới "bao 20 bộ ba số".

Khi đã sở hữu tấm vé hi vọng, người chơi chỉ việc hồi hộp dò số khi kỳ quay diễn ra. Max 3D Pro mở thưởng lúc 18h các ngày thứ ba, thứ năm và thứ bảy hằng tuần với tỷ lệ trả thưởng lên đến 55%. Với giải đặc biệt và giải phụ đặc biệt, các bộ ba số trước và sau nếu trúng phải theo đúng thứ tự, trong khi các giải nhất đến giải Sáu không cần đúng thứ tự.

Trên bảng kết quả mở thưởng, Vietlott ghi chú rất rõ nên người chơi sẽ dễ dàng dò số và biết mình trúng thưởng hay chưa. Chẳng hạn, ở giải nhất là "Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số", giải sáu là "Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số"…

Với cách chơi thú vị và cơ cấu giải thưởng đa dạng như trên, Max 3D Pro hiện không chỉ là sản phẩm xổ số để người chơi "săn" độc đắc cho cá nhân mình mà còn trở thành một trong những lựa chọn lì xì dịp Tết Nguyên đán 2026.