Xổ số miền Nam 10.7: Cụ ông trúng an ủi 100 triệu, nhận hết tiền mặt

Đó là xác nhận từ phía đại lý vé số Quốc Anh (Tây Ninh) vừa đổi thưởng 2 tờ vé số an ủi cho khách sau khi có kết quả xổ số miền Nam 10.7. Theo đó, 2 tờ vé có dãy số may mắn 706033 thuộc đài An Giang. Giải độc đắc của xổ số An Giang chiều nay thuộc về dãy số 606033. Vì lệch mất số đầu nên vị khách đã hụt mất giải thưởng này.

Theo xác nhận từ phía đại lý vé số, người đến đổi thưởng là một cụ ông ngoài 70 tuổi.

Đại lý vé số Quốc Anh đổi thưởng cho khách trúng số sau khi có kết quả xổ số miền Nam 10.7 ẢNH: NVCC

"Người này nhận 100 triệu chưa trừ thuế, tâm trạng cũng bình tĩnh, không quá vui mừng. Khách lấy toàn bộ tiền mặt mang về nhà. Ông mua vé số ủng hộ người bán dạo", đại lý chia sẻ thêm.

Cũng trong chiều nay, một đại lý nổi tiếng ở Tây Ninh chia sẻ hình ảnh tờ vé số độc đắc của đài Tây Ninh với dãy số 598900. Đại lý xác nhận giải độc đắc tiếp tục "ghé thăm" bà con Tây Ninh.

Đại lý vé số Triều Phát ở An Giang (Kiên Giang cũ) cũng đăng hình đổi thưởng 2 tờ vé số trúng an ủi cho khách hàng. Theo đó, 2 tờ vé số có dãy số 176142 thuộc đài Bình Thuận mở thưởng xổ số miền Nam 10.7. Những tờ vé số trúng độc đắc của đài này có dãy số 676142.