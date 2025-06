Xổ số miền Nam 12.6: Nam công nhân Bến Tre mua giúp cụ bà, trúng độc đắc

Nam công nhân ở H.Châu Thành (Bến Tre) mua giúp bà cụ bán vé số 1 tờ để rồi vỡ òa hạnh phúc khi trúng độc đắc. Sau khi có kết quả xổ số miền Nam 12.6, ngay lập tức anh đến đại lý đổi thưởng với số tiền 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Câu chuyện được anh Nguyễn Khắc Duy (44 tuổi), chủ đại lý vé số Khắc Duy ở Bến Tre chia sẻ với PV Thanh Niên sau khi có kết quả xổ số miền Nam 12.6. Chủ nhân tờ vé số trúng độc đắc đã đến đại lý của anh đổi thưởng trong sự bất ngờ, mừng rỡ.

Xổ số miền Nam 12.6, nam công nhân Bến Tre trúng độc đắc đài Bình Thuận ẢNH: NVCC

Theo đó, tờ vé số trúng độc đắc có dãy 915514 thuộc đài Bình Thuận mở thưởng ngày 12.6. Sau khi xác minh tờ vé số, số CCCD, anh Duy đã đổi tiền trúng số cho chủ nhân may mắn bằng hình thức chuyển khoản.

“Sau khi dò kết quả nam thanh niên tìm đến đại lý để đổi thưởng trong chiều nay. Người này kể thấy cụ bà bán vé số tội nghiệp nên mua 1 tờ vừa ủng hộ vừa cầu may cho bản thân. Tôi được công ty XSKT ủy quyền đổi thưởng cho những người trúng nên chỉ làm đúng nhiệm vụ đó, không hỏi về địa chỉ cá nhân, dự định sử dụng tiền trúng số”, anh Duy chia sẻ.

Anh Duy kinh doanh vé số nhiều năm nay, việc đổi thưởng cho chủ nhân trúng độc đắc diễn ra thường xuyên. Sau khi chia sẻ thông tin lên mạng xã hội, nhiều người gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, đồng thời xin vía trúng độc đắc.

Cũng trong chiều tối nay, một đại lý vé số ở Cần Thơ cũng vừa thông báo đổi thưởng 3 tờ vé số độc đắc cho khách. Tờ vé may mắn thuộc đài An Giang với dãy số may mắn 172271 mở thưởng xổ số miền Nam 12.6. Thông tin cũng được mạng xã hội chia sẻ ào ạt.