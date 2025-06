Xổ số miền Nam 23.6: Trúng độc đắc, gia đình ở Trà Vinh thuê xe đi đổi thưởng

Anh Phú Vinh (39 tuổi), chủ đại lý vé số Phú Vinh ở Trà Vinh cho biết sau khi có kết quả xổ số miền Nam 23.6, một người phụ nữ ngoài 40 tuổi cùng người thân đã đến đổi 2 tờ trúng độc đắc trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Theo đó 2 tờ vé số trên thuộc đài Cà Mau, có dãy số may mắn 826229.

"Người phụ nữ cùng 5 người trong gia đình đã thuê xe ô tô cùng đến đại lý đổi thưởng. Họ nhận 1 tỉ qua hình thức chuyển khoản, còn lại nhận tiền mặt. Người phụ nữ mua 2 tờ vé số khi đi chợ, mừng rỡ khi biết trúng độc đắc sau khi dò kết quả", anh Phú Vinh cho biết.

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam 23.6, chủ nhân của những tờ vé số độc đắc dần lộ diện ẢNH: NVCC

Vì lý do bảo mật nên anh không hỏi thông tin cá nhân của người trúng cũng như dự định sử dụng tiền trúng số của họ. Tuy nhiên hình ảnh những tờ vé số trúng giải cùng cọc tiền đổi thưởng đã được mạng xã hội chia sẻ ào ạt. Nhiều người gửi lời chúc tới gia đình may mắn trúng giải độc đắc chiều nay, cũng có người để lại bình luận "xin vía", hy vọng bản thân cũng có được may mắn trên.

Cũng trong hôm nay, dân mạng liên tục chia sẻ hình ảnh 11 tờ vé số trúng độc đắc được một đại lý ở TP.HCM đổi thưởng. Theo đó, tờ vé số thuộc đài Kiên Giang, mở thưởng xổ số miền Nam 22.6 và có dãy số may mắn 872605.

Mới đây, anh Trần Quang Hải (39 tuổi), chủ đại lý vé số Hải Trinh ở Bình Phước cũng cho biết đại lý vừa đổi thưởng cho nam thanh niên 31 tuổi trúng 1 tờ độc đắc 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Nhà người này cách chỗ anh Hải khoảng 1 km, sau khi dò kết quả xổ số miền Nam 22.6 liền đến tận đại lý đổi thưởng. Theo đó, tờ vé số trúng độc đắc mà đại lý này đổi thuộc đài Tiền Giang có dãy số may mắn 029562.