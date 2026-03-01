Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam ngày 1 tháng 3: Truy tìm dãy số 111111 trúng đài Kiên Giang

Cao An Biên - Dương Lan
01/03/2026 16:51 GMT+7

Vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 1 tháng 3, người chơi xổ số truy tìm những tờ vé số có 6 số giống nhau dãy 111111 trúng đài Kiên Giang.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 1 tháng 3 chiều nay, giải tám đài Kiên Giang có hai số cuối là 11. Điều này đồng nghĩa với việc những tờ vé số có dãy giống nhau 111111 cũng trúng đài này.

Xổ số miền Nam ngày 1 tháng 3: Truy tìm dãy số 111111 trúng đài Kiên Giang - Ảnh 1.

Người chơi xổ số có sở thích sưu tầm những tờ vé số dãy đẹp, độc lạ lập tức truy tìm những tờ vé số 111111 trúng xổ số Kiên Giang ngày 1 tháng 3. Với người chơi xổ số, những tờ vé số dãy đẹp, độc lạ dù trúng giải nào cũng mang lại sự thú vị (ảnh trái)

ẢNH: NVCC

Người chơi xổ số có sở thích sưu tầm những tờ vé số dãy đẹp, độc lạ lập tức truy tìm những tờ vé số 111111 trúng xổ số Kiên Giang ngày 1 tháng 3. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này chiều nay thuộc về những tờ vé số có dãy 124254.

Xổ số ngày 1 tháng 3 hôm nay cũng mở thưởng đài Tiền Giang và Đà Lạt. Trong đó, dãy số trúng độc đắc xổ số Đà Lạt là 578627 và đài Tiền Giang là 549308. Cư dân mạng chia sẻ kết quả xổ số, mong chờ chủ nhân những tờ vé may mắn lộ diện.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 28 tháng 2 hôm qua, những tờ vé số trúng giải bảy đài Bình Phước với dãy số cuối 217 bất ngờ trúng thêm giải tám khi có hai số cuối là 17. Mỗi tờ vé số trúng giải bảy trị giá 200.000 đồng còn giải tám mỗi tờ trúng 100.000 đồng.

Dân mạng thích thú khi phát hiện ra sự trùng hợp này, cho rằng những người sở hữu dãy số đó có niềm vui nhân đôi. Xổ số ngày 28 tháng 2 có đài TP.HCM với dãy số 735820, đài Long An với dãy số 782506, đài Bình Phước với dãy số 681039 và đài Hậu Giang với dãy số 850371 trúng độc đắc. 

