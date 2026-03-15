Xổ số miền Nam ngày 15 tháng 3: Hai người vừa trúng 2,1 tỉ đài Tiền Giang

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 15 tháng 3, đại lý vé số Út Thúy ở Tây Ninh thông báo bán trúng nguyên cây vé số 140 tờ giải nhì, tổng trị giá 2,1 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Cụ thể, những tờ vé có dãy số cuối 23980.

"Hai khách cùng nhau mua 140 tờ cây vé số này, chia nhau tổng giải thưởng 2,1 tỉ đồng. Chúc mừng khách may mắn. Chúng tôi đổi thưởng cho khách qua hình thức chuyển khoản", phía đại lý vé số Út Thúy chia sẻ thêm.

Xổ số ngày 15 tháng 3 mở thưởng 3 đài gồm đài Tiền Giang với dãy số độc đắc là 441767, đài Kiên Giang với dãy số độc đắc là 861235 và đài Đà Lạt với dãy số độc đắc là 327936.

Người chơi xổ số hào hứng với kết quả hôm nay khi đài Tiền Giang và đài Đà Lạt đều có dãy số trúng tới 2 giải. Cụ thể, dãy số 1992 trúng giải năm đài Đà Lạt cũng trúng thêm giải tám đài này khi có số cuối là 92. Giải bảy đài Tiền Giang với dãy số 821 cũng trúng giải tám đài này khi có hai số cuối là 21.

Dân mạng chia sẻ những tờ vé số may mắn trúng xổ số ngày 15 tháng 3 chiều nay, gửi lời chúc mừng tới chủ nhân. Bên cạnh đó, nhiều người cũng để lại bình luận "xin vía" hy vọng bản thân có cơ hội trúng xổ số miền Nam.

Mới đây, chị Hà Tô Phương Lan, chủ đại lý vé số Lan Hùng Tú ở Tây Ninh cho biết vừa bán trúng và đổi thưởng cho khách có 14 tờ trúng khuyến khích. Cụ thể, những tờ có dãy số 878347 thuộc đài Long An mở thưởng xổ số miền Nam ngày 14 tháng 3 trúng khuyến khích trị giá 84 triệu đồng. Giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 878247.

"Chủ nhân của 14 tờ vé số này là người đàn ông ở Tây Ninh, mua vé qua bạn hàng của đại lý. Người này đã liên hệ tôi đổi thưởng và nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt. Vì số tiền không phải quá lớn nên người này nói sẽ dùng để tiêu xài cá nhân. Vị khách mua dãy số một cách ngẫu nhiên, không phải chọn số đẹp", chị Hà Tô Phương Lan nói.