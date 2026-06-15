Xổ số miền Nam ngày 15 tháng 6: Một người trúng số đài TP.HCM lãnh tiền ngay

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 15 tháng 6, đại lý vé số Hoàng Anh Phú Quý ở phường Bến Cát, TP.HCM (Bình Dương cũ) thông báo đã đổi thưởng 16 tờ vé số trúng số đài TP.HCM cho một khách.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 15 tháng 6, đại lý vé số Hoàng Anh Phú Quý ở phường Bến Cát, TP.HCM (Bình Dương cũ) thông báo đã đổi thưởng 16 tờ vé số trúng số đài TP.HCM ẢNH: NVCC

Cụ thể, những tờ vé này có dãy số cuối may mắn là 5640 trúng giải năm xổ số TP.HCM ngày 15 tháng 6. Đại lý cho biết dù chưa lộ diện hết giải thưởng của đài này, nhưng khách hàng may mắn đã được đại lý hỗ trợ đổi thưởng ngay lập tức, nhận tiền theo hình thức chuyển khoản.

Xổ số ngày 15 tháng 6 mở thưởng 3 đài gồm đài TP.HCM với dãy số trúng độc đắc là 285122, đài Đồng Tháp với dãy số trúng độc đắc là 105318 và đài Cà Mau với dãy số trúng độc đắc là 290235.

Kết quả xổ số miền Nam thứ hai cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số.

Hôm qua, đại lý vé số Chấn Nam ở Cần Thơ (Hậu Giang cũ) cho biết đã bán trúng cọc vé gồm 160 tờ theo kết quả xổ số miền Nam ngày 14 tháng 6. Theo đó, 160 tờ có dãy số cuối 40002 thuộc xổ số Đà Lạt trúng giải tư trị giá 480 triệu đồng.

"Chủ nhân của 160 tờ vé số may mắn của nhiều khách khác nhau, chúng tôi đã thông báo kết quả để những người mua dãy số đó biết đến và đổi thưởng. Hiện đại lý mới đổi thưởng 11 tờ cho một vài khách, họ nhận tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản", đại lý vé số Chấn Nam cho hay.