Xổ số miền Nam ngày 15 tháng 9: Đại lý tìm người trúng số đài Vũng Tàu

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 15 tháng 9, đại lý vé số Anh Đào ở Đồng Nai thông báo đã bán trúng 16 vé đài Vũng Tàu, hiện đại lý đã đăng thông tin lên mạng xã hội tìm khách hàng may mắn tới đổi thưởng.

Nhiều vé trúng xổ số miền Nam ngày 15 tháng 9 lộ diện sớm ẢNH: NVCC

Cụ thể, những vé trên nằm trong cọc vé 160 tờ, có dãy số may mắn là 423800 trúng giải khuyến khích xổ số Vũng Tàu ngày 15 tháng 9. Đại lý tiết lộ vé được phân phối cho bạn hàng bán và nhiều khách mua trúng.

Trong khi đó, anh Phú Vinh, chủ đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) thông báo đã bán trúng 48 vé trúng giải nhì xổ số Bến Tre ngày 15 tháng 9 cho 3 khách, tổng trị giá 720 triệu đồng. Cụ thể, các vé có dãy số cuối may mắn là 34176.

Xổ số ngày 15 tháng 9 mở thưởng 3 đài gồm đài Bến Tre với dãy số trúng độc đắc là 873287, đài Vũng Tàu với dãy số trúng độc đắc là 426800 và đài Bạc Liêu với dãy số trúng độc đắc là 118673.

Kết quả xổ số miền Nam thứ ba cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số.

Hôm qua, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 14 tháng 9 hôm nay, anh Phước Danh, chủ đại lý vé số Phước Danh ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết đã bán 16 vé trúng độc đắc. Theo đó, 16 vé có dãy số 544700 thuộc xổ số Cà Mau trúng độc đắc trị giá 32 tỉ đồng (chưa trừ thuế). "Những tờ vé số trúng độc đắc được chúng tôi bán cho nhiều khách khác nhau, hiện đại lý đang chờ những chủ nhân may mắn liên hệ đổi thưởng", anh Phước Danh chia sẻ.