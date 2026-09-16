Xổ số miền Nam ngày 16 tháng 9: Người sở hữu dãy số 66666 trúng đài Sóc Trăng

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 16 tháng 9, anh Phan Tấn Giàu (23 tuổi, ở xã Hội Cư, Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) đã trúng 6 tờ vé số có dãy số cuối 66666. Theo đó, 6 tờ có dãy số 766666, 866666 và 966666 đã trúng giải bảy xổ số Sóc Trăng ngày 16 tháng 9. Anh Giàu cho biết vì đây là những tờ ngũ quý, khác số đầu nên anh sẽ đổi thưởng thay vì giữ lại làm kỷ niệm. Anh thường xuyên mua và sưu tầm những tờ vé số có dãy số đẹp, độc lạ và may mắn khi trúng xổ số miền Nam thứ tư.

Những tờ có dãy số đẹp trúng xổ số miền Nam ngày 16 tháng 9 ẢNH: NVCC

Xổ số ngày 16 tháng 9 mở thưởng 3 đài gồm đài Đồng Nai với dãy số trúng độc đắc là 360877, đài Sóc Trăng với dãy số trúng độc đắc là 296399 và xổ số Cần Thơ ngày 16 tháng 9 với dãy số trúng độc đắc là 171205.

Xổ số Đồng Nai ngày 16 tháng 9 khiến nhiều người bất ngờ khi có dãy số trúng hai giải. Theo đó, những tờ có dãy số cuối 058 trúng giải bảy tiếp tục trúng thêm giải tám với 2 số cuối là 58.

Kết quả xổ số miền Nam 16 tháng 9 cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 15 tháng 9 chiều qua, đại lý vé số Anh Đào ở Đồng Nai thông báo đã bán trúng 16 vé đài Vũng Tàu và đã đăng thông tin lên mạng xã hội tìm khách hàng may mắn tới đổi thưởng.

Cụ thể, những vé trên nằm trong cọc vé 160 tờ, có dãy số may mắn là 423800 trúng giải khuyến khích xổ số Vũng Tàu ngày 15 tháng 9. Đại lý tiết lộ vé được phân phối cho bạn hàng bán và nhiều khách mua trúng.



