Xổ số miền Nam ngày 2 tháng 3: Vé trúng độc đắc đài Cà Mau rinh thêm giải

Cụ thể, những tờ có dãy số 253447 thuộc đài Cà Mau mở thưởng xổ số miền Nam ngày 2 tháng 3 trúng độc đắc trị giá 2 tỉ đồng mỗi tờ (chưa trừ thuế). Những tờ trúng độc đắc đài này tiếp tục trúng thêm giải tám khi có 2 số cuối là 47, mỗi tờ trị giá 100.000 đồng.



Dân mạng cho rằng những người trúng độc đắc đài Cà Mau chiều nay có may mắn nhân đôi. Xổ số ngày 2 tháng 3 còn có thêm đài TP.HCM với dãy số 733819, đài Đồng Tháp với dãy số 712198 trúng độc đắc. Mọi người mong chờ sự xuất hiện của chủ nhân những tờ vé trúng độc đắc các đài trên cũng như hy vọng bản thân có cơ hội trúng số.



Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 2 tháng 3, dãy độc đắc đài Cà Mau trúng 2 giải. Nhiều người có sở thích sưu tầm vé số đẹp cũng mong chờ chủ nhân trúng độc đắc lộ diện (ảnh trái) ẢNH: NVCC

Đại lý vé số Lộc 79 ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) đăng tải thông tin và chờ người trúng đổi thưởng các tờ có vé trúng giải tám sau khi có kết quả xổ số miền Nam 2 tháng 3.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 1 tháng 3 hôm qua, giải tám đài Kiên Giang có hai số cuối là 11. Điều này đồng nghĩa với việc những tờ vé số có dãy giống nhau 111111 cũng trúng đài này.



Người chơi xổ số có sở thích sưu tầm những tờ vé số dãy đẹp, độc lạ truy tìm những tờ vé số 111111 trúng xổ số Kiên Giang ngày 1 tháng 3. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này chiều qua thuộc về những tờ vé số có dãy 124254.