Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam ngày 2 tháng 3: Vé trúng độc đắc đài Cà Mau rinh thêm giải

Dương Lan - Cao An Biên
02/03/2026 17:07 GMT+7

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 2 tháng 3, dãy số trúng độc đắc đài Cà Mau bất ngờ trúng thêm giải khác.

Cụ thể, những tờ có dãy số 253447 thuộc đài Cà Mau mở thưởng xổ số miền Nam ngày 2 tháng 3 trúng độc đắc trị giá 2 tỉ đồng mỗi tờ (chưa trừ thuế). Những tờ trúng độc đắc đài này tiếp tục trúng thêm giải tám khi có 2 số cuối là 47, mỗi tờ trị giá 100.000 đồng.

Dân mạng cho rằng những người trúng độc đắc đài Cà Mau chiều nay có may mắn nhân đôi. Xổ số ngày 2 tháng 3 còn có thêm đài TP.HCM với dãy số 733819, đài Đồng Tháp với dãy số 712198 trúng độc đắc. Mọi người mong chờ sự xuất hiện của chủ nhân những tờ vé trúng độc đắc các đài trên cũng như hy vọng bản thân có cơ hội trúng số.

Xổ số miền Nam ngày 2 tháng 3: Bất ngờ vé trúng độc đắc đài Cà Mau - Ảnh 1.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 2 tháng 3, dãy độc đắc đài Cà Mau trúng 2 giải. Nhiều người có sở thích sưu tầm vé số đẹp cũng mong chờ chủ nhân trúng độc đắc lộ diện (ảnh trái)

ẢNH: NVCC

Đại lý vé số Lộc 79 ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) đăng tải thông tin và chờ người trúng đổi thưởng các tờ có vé trúng giải tám sau khi có kết quả xổ số miền Nam 2 tháng 3. 

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 1 tháng 3 hôm qua, giải tám đài Kiên Giang có hai số cuối là 11. Điều này đồng nghĩa với việc những tờ vé số có dãy giống nhau 111111 cũng trúng đài này.

Người chơi xổ số có sở thích sưu tầm những tờ vé số dãy đẹp, độc lạ truy tìm những tờ vé số 111111 trúng xổ số Kiên Giang ngày 1 tháng 3. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này chiều qua thuộc về những tờ vé số có dãy 124254.

Tin liên quan

Xổ số miền Nam: Hàng loạt vé trúng đài Trà Vinh, đại lý chờ người lãnh tiền

Xổ số miền Nam: Hàng loạt vé trúng đài Trà Vinh, đại lý chờ người lãnh tiền

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 27 tháng 2, một đại lý vé số ở Vĩnh Long thông báo bán trúng hàng loạt tờ đài Trà Vinh.

Xổ số miền Nam ngày 28 tháng 2: Bất ngờ xuất hiện dãy số trúng 2 giải

Xổ số miền Nam ngày 27 tháng 2: Bất ngờ dãy số đẹp 222222 trúng đài Bình Dương

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam ngày 2 tháng 3 xổ số ngày 2 tháng 3 xổ số miền Nam 2 tháng 3 xổ số TP.HCM ngày 2 tháng 3 xổ số Đồng Tháp ngày 2 tháng 3 xổ số Cà Mau ngày 2 tháng 3
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận