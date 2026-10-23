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    Xổ số miền Nam ngày 23 tháng 10 - Kết quả xổ số hôm nay thứ sáu

    Xem kết quả xổ số miền Nam ngày 23 tháng 10; Xổ số miền Bắc, xổ số miền Trung, xổ số điện toán trực tiếp nhanh hôm nay thứ sáu ngày 23.10.2026.

    Báo Thanh Niên cập nhật nhanh nhất kết quả xổ số miền Nam ngày 23 tháng 10; Kết quả xổ số miền Bắc (XSMB), kết quả xổ số miền Trung (XSMT), kết quả xổ số điện toán trực tiếp nhanh nhất hôm nay thứ sáu ngày 23.10.2026.

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    Kết quả xổ số miền Nam ngày 23 tháng 10

    Xổ số miền Nam ngày 23 tháng 10 - Kết quả xổ số hôm nay thứ sáu - Ảnh 1.

    Kết quả xổ số miền Trung ngày 23 tháng 10: 

    Xổ số miền Nam ngày 23 tháng 10 - Kết quả xổ số hôm nay thứ sáu - Ảnh 3.

    Kết quả xổ số miền Bắc ngày 23 tháng 10: 

    Xổ số miền Nam ngày 23 tháng 10 - Kết quả xổ số hôm nay thứ sáu - Ảnh 4.

    Mời bạn đọc xem kết quả xổ số miền Nam, xổ số miền Bắc, xổ số miền Trung được cập nhật trên Báo Thanh Niên mỗi ngày.

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