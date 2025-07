Xổ số miền Nam ngày 27 tháng 7: Khách trúng số 14 tờ, nhận tiền mặt

Trao đổi với Thanh Niên, sáng 28.7 phía đại lý vé số Phước Lộc ở Tây Ninh (Long An cũ) cho biết vừa đổi thưởng 14 tờ trúng số cho khách hàng may mắn. Theo đó, 14 tờ có dãy số 979224 thuộc đài Tiền Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 27 tháng 7 trúng an ủi với tổng số tiền là 700 triệu đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 279224.



Những tờ vé số trúng số theo kết quả xổ số miền Nam ngày 27 tháng 7 ẢNH: NVCC

"Chủ nhân của 14 tờ vé số trúng an ủi là người đàn ông khoảng 50 tuổi cách đại lý không xa. Sau khi dò kết quả, người này đến đại lý đổi thưởng và nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt. Ông ấy mua vé số từ người bán dạo, mua liền 14 tờ, còn bình thường chỉ mua vài tờ cầu may. Tôi không hỏi dự định người đàn ông sẽ sử dụng tiền trúng số vào việc gì, chỉ kiểm tra thông tin rồi đổi thưởng cho họ. Tôi kinh doanh vé số hơn chục năm nay, thỉnh thoảng mới đổi vé số trúng độc đắc", phía đại lý vé số Phước Lộc nói.

Trước đó, phía đại lý vé số Thiên Phát ở phường Tân Phú (TP.HCM) vừa đổi thưởng cho một trường hợp trúng 4 tờ vé số giải an ủi kỳ xổ số miền Nam ngày 25 tháng 7.

Theo đó, những tờ vé số trúng thuộc đài Bình Dương, có dãy số may mắn là 840447. Trong khi đó, dãy độc đắc của đài này mở thưởng cùng ngày thuộc về dãy số 140447. Vị khách trúng số nhận được 200 triệu đồng (chưa trừ thuế).