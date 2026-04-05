Xổ số miền Nam ngày 5 tháng 4: Dãy số độc đắc đài Tiền Giang trúng thêm 1 giải

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 5 tháng 4, dãy số trúng độc đắc của đài Tiền Giang là 983920 trùng hợp trúng thêm giải tám khi có 2 số cuối là 20. Vé trúng độc đắc trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế) còn giải tám trúng 100.000 đồng/tờ. Ngoài ra, những từ có dãy số cuối 73715 thuộc đài Kiên Giang trúng giải ba mỗi tờ trị giá 10 triệu đồng trúng thêm giải tám khi có 2 số cuối là 15.

Xổ số ngày 5 tháng 4 còn có thêm đài Kiên Giang với dãy số trúng độc đắc là 627013 và đài Đà Lạt với dãy số trúng độc đắc là 578584.

Đại lý vé số Minh Trí bán 48 tờ trúng an ủi theo kết quả xổ số miền Nam ngày 5 tháng 4 ẢNH: NVCC

Đại lý vé số Minh Trí ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long thông báo bán 48 tờ trúng an ủi. Cụ thể, 48 tờ 778584, 878584 và 978584 thuộc đài Đà Lạt trúng an ủi trị giá 2,4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Những tờ vé số trúng an ủi được đại lý giao cho bạn hàng bán, hiện chúng tôi đang chờ khách liên hệ đổi thưởng", đại lý vé số Minh Trí cho hay.

Đại lý vé số Phước Danh ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) vừa đổi thưởng cọc vé gồm 160 tờ trúng số. Cụ thể 160 tờ có dãy số cuối là 8074 thuộc đài Tiền Giang trúng giải sáu, mỗi tờ trị giá 400.000 đồng.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 4 tháng 4 chiều qua, 2 dãy số trúng giải năm đài Hậu Giang gồm 79044, 41844 đồng thời cũng trúng giải tám khi có hai số cuối là 44. Dân mạng nhanh chóng truy tìm những tờ vé số đẹp 444444 trúng số đài này, xem đây là may mắn trong ngày 4 tháng 4.

Trong khi đó, chị Trần Ngọc Diễm, đại lý vé số Hải Diệu I ở Đồng Nai cũng thông báo bán trúng 16 tờ giải khuyến khích đài Bình Phước. Cụ thể những tờ vé có dãy số may mắn 577134 được chị bán cho khách ở địa phương.