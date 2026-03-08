Xổ số miền Nam ngày 8 tháng 3: Vé trúng số đài Tiền Giang lộ diện sớm

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 8 tháng 3, đại lý vé số Anh Tuấn ở Đồng Nai (Bình Phước cũ) thông báo bán trúng cây vé số với 16 vé trúng giải khuyến khích đài Tiền Giang. Cụ thể, những tờ vé số có dãy may mắn 374704, mỗi tờ trị giá 6 triệu đồng.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 8 tháng 3 hôm nay, 16 tờ vé số đài Tiền Giang có dãy 374704 trúng giải khuyến khích trong cây vé số 160 tờ lộ diện ở đại lý vé số Anh Tuấn ở Đồng Nai

ẢNH: NVCC

Cũng thuộc xổ số Tiền Giang ngày 8 tháng 3, đại lý trên cũng bán cọc vé số trúng giải tám của đài này, khi các vé có dãy số cuối là 98. Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 8 tháng 3 hôm nay, nhiều người chơi xổ số cũng thích thú khi một dãy số 98 trúng giải tám hai đài Tiền Giang và Kiên Giang.

Xổ số ngày 8 tháng 3 hôm nay mở thưởng 3 đài gồm Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt. Trong đó, dãy độc đắc đài Tiền Giang có dãy số 394704, đài Kiên Giang có dãy số 322515 và dãy 717274 số trúng độc đắc xổ số Đà Lạt ngày 8 tháng 3.

Anh Phước Danh, chủ đại lý vé số Phước Danh ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết đã đổi 160 tờ trúng số cho khách. Cụ thể 160 tờ có 2 số cuối là 45 thuộc đài Bình Phước mở thưởng xổ số miền Nam ngày 7 tháng 3 trúng giải tám trị giá 16 triệu đồng.

"Cặp nguyên gồm 160 tờ được khách mua trước giờ xổ số ngày 7 tháng 3 ít phút bất ngờ mang lại may mắn. Ngay sau khi có kết quả, vị khách liên hệ đại lý và nhận toàn bộ tiền trúng số bằng hình thức chuyển khoản. Ngoài ra, chúng tôi cũng đang chờ những khách trúng giải cao hơn lộ diện và đến lãnh tiền", anh Phước Danh chia sẻ.