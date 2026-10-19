Xổ số Sóc Trăng nỗ lực đóng góp cho sự nghiệp chung

Đại diện Công ty Xổ số Sóc Trăng (thứ 5 từ trái qua) nhận vinh danh vào ngày 17.10 vừa qua ẢNH: HỮU TÂM

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng (Công ty Xổ số Sóc Trăng) có trụ sở chính đặt tại 16 Trần Hưng Đạo, P.Phú Lợi (TP.Cần Thơ) và mở kỳ xổ số vào chiều thứ tư hằng tuần. Sau 34 năm hình thành, phát triển, Công ty Xổ số Sóc Trăng ngày càng đóng góp thiết thực cho nguồn thu ngân sách nhà nước và giúp đỡ chí tình bao cảnh đời còn nhiều khó khăn thiếu thốn tại nhiều tỉnh thành.

Doanh số tăng khả quan

Công ty Xổ số Sóc Trăng đã công bố báo cáo hoạt động kinh doanh 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ đến cuối năm 2026.

Bà Hồ Thị Cẩm Đào (thứ 4 từ phải qua) tuyên dương các tập thể tại lễ phát động ngày 15.10.2026 ẢNH: THANH XUÂN

Thông tin cho biết, 9 tháng qua Công ty Xổ số Sóc Trăng có doanh số tiêu thụ hơn 6.079,2 tỉ đồng (tăng 14,27% so với cùng kỳ năm 2025), lợi nhuận trước thuế 803,8 tỉ đồng (tăng gần 18% so cùng kỳ năm trước). 9 tháng đầu năm nay, Công ty Xổ số Sóc Trăng nộp ngân sách trên 2.254 tỉ đồng, tăng 16,07% so cùng kỳ năm 2025. Song song đó, Công ty Xổ số Sóc Trăng cũng đã thu, nộp thuế thu nhập cá nhân người trúng thưởng và của đại lý với tổng số tiền hơn 196,6 tỉ đồng, tăng 11,01% so cùng kỳ năm trước.

Theo ông Âu Văn Dự, Giám đốc Công ty Xổ số Sóc Trăng, 9 tháng đầu năm 2026 doanh nghiệp tiếp tục nhận được chỉ đạo sát sao của Thành uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Cần Thơ; sự hỗ trợ chí tình từ sở ban ngành, địa phương và Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết TP.Cần Thơ; mối quan hệ chặt chẽ của đại lý; công tác phối hợp hiệu quả với các công ty xổ số khu vực miền Nam đã tạo nền tảng vững chắc cho những kết quả tốt đẹp nêu trên.

Bà Quách Thị Mỹ Thuận, Phó giám đốc Công ty Xổ số Sóc Trăng (thứ 6 từ trái qua) trao nhà đại đoàn kết ẢNH: HOÀNG YẾN

Cũng theo ông Âu Văn Dự, kể từ ngày 01.4.2026, Bộ Tài chính cho phép tăng hạn mức phát hành vé số từ 140 tỉ đồng lên 160 tỉ đồng/ngày. Trước đó, Bộ Tài chính cũng đồng ý tăng thêm 4 kỳ vé số xuân Bính Ngọ 2026 (mỗi kỳ tăng 20 tỉ đồng) đã mở ra cơ hội lớn để Công ty Xổ số Sóc Trăng tiếp tục đạt doanh số và lợi nhuận cao. Đến nay, Công ty Xổ số Sóc Trăng đã có trên 160 đại lý. Vé số kiến thiết Sóc Trăng đã phát hành đến tất cả tỉnh, thành thuộc khu vực miền Nam. Công tác quay số mở thưởng bảo đảm khách quan, trung thực, đúng quy định của Bộ Tài chính. Thời gian qua, công tác quay số mở thưởng không để xảy ra bất cứ trường hợp sai sót nào. Thủ tục lãnh thưởng tiện lợi, nhanh chóng, chính xác, không gây phiền hà. "9 tháng đầu năm 2026, Công ty Xổ số Sóc Trăng đã chi trả thưởng hơn 2.949,9 tỉ đồng (tăng 13,71% so cùng kỳ năm trước) tương đương với 6.805.379 vé. Tổng số tiền vé trúng thưởng chênh lệch thừa trả lại cho đại lý xổ số là 315,8 triệu đồng…", ông Âu Văn Dự thông tin thêm.

Chung tay giúp người nghèo

Lãnh đạo công ty thường xuyên quán triệt đảng viên, đoàn viên, người lao động thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước. Thời gian qua, Công ty Xổ số Sóc Trăng thực hiện tốt công tác an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy tại trụ sở chính, 2 văn phòng đại diện, góp phần bảo vệ an toàn cho người và tài sản, đồng thời duy trì môi trường làm việc an yên, ổn định. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và thực hành tiết kiệm luôn được quan tâm, đẩy mạnh.

/ Ông Âu Văn Dự (thứ 6 từ trái qua) tặng học bổng do Công ty Xổ số Sóc Trăng tài trợ ẢNH: HOÀNG YẾN

3 tháng cuối năm 2026, Công ty Xổ số Sóc Trăng phấn đấu đạt doanh số tiêu thụ hơn 2.059,2 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 255,7 tỉ đồng và nộp ngân sách trên 432,1 tỉ đồng.

Ông Diệp Minh Tuấn, quyền Chủ tịch Công ty Xổ số Sóc Trăng, cho hay từ đầu năm 2026 đến ngày 15.10, bên cạnh việc tổ chức tốt hoạt động kinh doanh, đóng góp lớn cho nguồn thu ngân sách, Công ty Xổ số Sóc Trăng còn tích cực tham gia công tác an sinh xã hội (tài trợ xây nhà cho người nghèo, trao học bổng giúp đỡ học sinh- sinh viên vượt khó học tốt, hỗ trợ tìm hài cốt liệt sĩ…) với tổng số tiền hơn 10,5 tỉ đồng. Thời gian tới, Công ty Xổ số Sóc Trăng đẩy mạnh hơn nữa những hoạt động thiện nguyện, tích cực thực hiện các chương trình an sinh, chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo, người yếu thế trong xã hội, thể hiện trách nhiệm cộng đồng và tinh thần chia sẻ sâu sắc.

Vé số Sóc Trăng “Ích nước, lợi nhà” ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Vừa qua, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Cần Thơ- Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" TP.Cần Thơ đã tổ chức Lễ phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2026.

Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy MTTQ Việt Nam TP.Cần Thơ, cho hay tại lễ phát động nêu trên, ban tổ chức đã tiếp nhận sự ủng hộ của các tập thể, cá nhân hơn 112 tỉ đồng trong đó có sự đóng góp không nhỏ của 3 Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng, Hậu Giang, Cần Thơ. Số tiền này sẽ tiếp tục chung tay lo cho người nghèo thời gian tới.

Theo bà Triệu Thị Ngọc Diễm, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Cần Thơ, đại biểu QH khóa XVI, tối 17.10 vừa qua, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Chương trình phát động tháng cao điểm vì người nghèo năm 2026, gặp mặt, biểu dương các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp an sinh xã hội giai đoạn 2024- 2026. Trong chương trình đầy nhân văn, ý nghĩa này, các Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng, Hậu Giang, Cần Thơ tiếp tục được vinh danh vì đã có nhiều đóng góp tích cực cho công tác an sinh xã hội thời gian qua.