Xô xát giữa 3 chủ quán trên đèo Hải Vân do mâu thuẫn giành khách

Trước đó, ngày 10.4, UBND P.Hòa Hiệp Bắc nhận được tin báo về việc đánh nhau tại khu vực du lịch trên đèo Hải Vân (thuộc địa phận P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu) nên đã chỉ đạo công an phường điều động tổ công tác vào cuộc làm rõ.

Tuy nhiên, khi lực lượng công an đến hiện trường thì vụ việc đã chấm dứt. Từ thông tin người dân khu vực cung cấp, Công an P.Hòa Hiệp Bắc đã làm rõ vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra vào lúc 11 giờ 30 ngày 10.4 trước quán D.M. do ông L.V.D. (ở P.Hòa Hiệp Bắc) làm chủ.

Qua làm việc với ông D., Công an P.Hòa Hiệp xác định vào thời điểm trên, tại đỉnh đèo Hải Vân xảy ra mâu thuẫn tranh giành khách giữa các chủ quán D.M., quán P.D. và quán C..

Xô xát vì giành khách ở đèo Hải Vân CLIP DO CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, có xe khách 45 chỗ dừng phía trước quán D.M., chủ quán (ông D.) ra bảo tài xế đậu trước quán của mình để tránh cản trở giao thông quán khác.

Khi tài xế điều khiển xe di chuyển về phía trước thì va chạm vào ô tô đang đậu tại quán P.D. Thấy vậy, 2 cha con ông N.V.P. (ở P.Hòa Hiệp Bắc) trong quán P.D. cùng xông ra gây gổ, hành hung ông D.. Hậu quả, ông D. bị thương tích nhẹ.

Công an cũng xác định có vai trò của chủ quán thứ 3 (quán C.) trong vụ mâu thuẫn tranh giành khách và hiện đang tiếp tục làm rõ.



Đáng chú ý, khi xảy ra xô xát, người dân chứng kiến đã quay phim, tung lên mạng xã hội.

Trong clip này, một người phụ nữ đã có những phát ngôn không có căn cứ, làm ảnh hưởng và gây mất uy tín cán bộ. UBND Q.Liên Chiểu cho biết hiện địa phương đã chỉ đạo Công an P.Hòa Hiệp Bắc tiếp tục điều tra, xác minh và trích xuất camera, mời các bên liên quan và người phụ nữ này để làm việc, xử lý nghiêm theo quy định.

Theo UBND P.Hòa Hiệp Bắc, thời gian qua địa phương thường xuyên chỉ đạo, tăng cường lực lượng tuần tra nhắc nhở người dân và các hộ kinh doanh đảm bảo an ninh trật tự, không để tái diễn vụ việc làm ảnh hưởng đến môi trường dịch vụ du lịch trên đèo Hải Vân.