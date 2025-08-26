Xóa độc quyền, giá vàng nhanh chóng 'hạ nhiệt'?

Mua bán vàng từ 20 triệu phải chuyển khoản

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 232/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 232/2025/NĐ-CP là đã bãi bỏ khoản 3 điều 4 của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP là "Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng nguyên liệu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng".

Cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng đã chính thức bị xóa bỏ ẢNH: NGỌC THẮNG

Nghị định số 232/2025/NĐ-CP quy định: hoạt động sản xuất vàng miếng; kinh doanh mua, bán vàng miếng; sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ là hoạt động kinh doanh có điều kiện và phải được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép sản xuất vàng miếng, giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng, giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ. Hoạt động mua, bán vàng nguyên liệu của doanh nghiệp, ngân hàng thương mại sản xuất vàng miếng được thực hiện theo quy định tại nghị định này.

Đáng chú ý, Nghị định số 232/2025/NĐ-CP bổ sung khoản 10 điều 4 Nghị định số 24/2012/NĐ-CP như sau: "Việc thanh toán mua, bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trong ngày trở lên của một khách hàng phải được thực hiện thông qua tài khoản thanh toán của khách hàng và tài khoản thanh toán của doanh nghiệp kinh doanh vàng mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài".

Nhanh chóng "hạ nhiệt" thị trường vàng

Theo Nghị định số 232/2025/NĐ-CP, doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp Giấy phép sản xuất vàng miếng khi có giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng; có vốn điều lệ từ 1.000 tỉ đồng trở lên; không bị xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động kinh doanh vàng hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động kinh doanh vàng nhưng đã thực hiện xong các biện pháp khắc phục hậu quả theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính, các kiến nghị có thời hạn thực hiện tại kết luận thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có)...

Việc thanh toán mua, bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trong ngày trở lên của một khách hàng phải được thực hiện thông qua tài khoản thanh toán ẢNH: NGỌC THẮNG

Ngân hàng thương mại được Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp giấy phép sản xuất vàng miếng khi có giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng; có vốn điều lệ từ 50.000 tỉ đồng trở lên; có quy định nội bộ quy định về sản xuất vàng miếng bao gồm những nội dung cơ bản như quy trình nhập nguyên liệu; quy trình sản xuất vàng miếng; quy trình giám sát sản xuất; quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm...

Trao đổi với Thanh Niên chiều 26.8, chuyên gia vàng Trần Duy Phương phân tích, giữa lúc giá vàng trong nước "cao đến choáng váng", chênh lệch giá vàng miếng SJC và thế giới lên tới gần 20 triệu đồng/lượng, việc Nghị định số 232/2025/NĐ-CP ra đời là tín hiệu rất tích cực giúp "hạ nhiệt" thị trường.

"Động thái này làm giảm kỳ vọng rằng vàng SJC tiếp tục khan hiếm, giá vàng sẽ tiếp tục tăng. Khả năng cao, đà tăng phi mã, liên tục lập đỉnh của giá vàng trong nước sẽ dừng lại. Mức chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới cũng dần rút ngắn", ông Phương nói.

Theo vị chuyên gia, tác động tăng cung từ nhập khẩu vàng sẽ chưa thấy ngay bởi sau nghị định còn chờ thông tư hướng dẫn. Gia tăng nhập khẩu vàng nguyên liệu, sản xuất vàng trong thực tế của các doanh nghiệp cũng cần thời gian nhất định.

Tuy nhiên, trước mắt việc ban hành nghị định sẽ tác động ngay tới tâm lý nhà đầu tư. Người có ý định mua vàng sẽ tạm dừng lại, nghe ngóng thêm và người đang giữ vàng rất có thể sẽ bán chốt lời. Nguồn cung tạm thời trên thị trường sẽ đến từ những người muốn bán vàng chốt lời.

"Khi có thông tư hướng dẫn rõ ràng, các doanh nghiệp nhập được vàng nguyên liệu, dập ra vàng miếng SJC hay vàng miếng thương hiệu khác thì thị trường mới quay về quỹ đạo thông thường là biến động lên xuống theo nhịp giá vàng thế giới.

Dự kiến, thời gian tới chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới sẽ giảm dần theo các bước như từ gần 20 triệu đồng/lượng xuống còn 16 - 17 triệu đồng/lượng, sau đó là 14 - 15 triệu đồng/lượng. Mức chênh lệch hợp lý là khoảng 5 - 7 triệu đồng/lượng", ông Phương nói.