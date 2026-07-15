Xóa mũi tẹt cho thanh thiếu niên Việt - Trao cơ hội nâng mũi miễn phí

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Người trẻ ngày càng quan tâm đến nâng mũi cấu trúc

Nhu cầu cải thiện ngoại hình, đặc biệt là thẩm mỹ mũi, đang có xu hướng gia tăng ở nhóm khách hàng trẻ. Theo các chuyên gia, đây là giai đoạn nhiều người bắt đầu xây dựng hình ảnh cá nhân, bước vào môi trường học tập, làm việc hoặc phát triển sự nghiệp nên mong muốn sở hữu gương mặt hài hòa hơn cũng trở nên phổ biến.

Kết quả trước - sau nâng mũi sụn sườn

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của thị trường thẩm mỹ là thực trạng nhiều khách hàng lựa chọn dịch vụ dựa chủ yếu vào yếu tố chi phí. Điều này có thể dẫn đến những rủi ro nếu cơ sở thực hiện không đủ năng lực chuyên môn hoặc chỉ tập trung nâng cao sống mũi mà chưa xử lý đầy đủ cấu trúc nâng đỡ bên trong.

Theo thống kê nội bộ của Bệnh viện Thẩm mỹ JK Nhật Hàn, mỗi năm đơn vị tiếp nhận nhiều trường hợp chỉnh sửa mũi sau phẫu thuật, trong đó không ít khách hàng còn ở độ tuổi khá trẻ. Các tình trạng thường gặp gồm lệch sống mũi, bóng đỏ đầu mũi, lộ sóng, co rút, đầu mũi mỏng yếu hoặc biến dạng cấu trúc, thậm chí ảnh hưởng đến chức năng hô hấp.

Thẩm mỹ mũi hướng đến vẻ đẹp bền vững

Theo ThS-BS Lê Viết Trí - Giám đốc Bệnh viện JK Nhật Hàn: "Một trong những nguyên nhân khiến mũi xuất hiện biến chứng sau phẫu thuật là việc chỉ tập trung tạo độ cao sống mũi mà chưa gia cố đầy đủ hệ thống nâng đỡ bên trong".

Khách hàng thay đổi sau nâng mũi sụn sườn

"Đối với nhiều trường hợp, đặc biệt là mũi thấp tẹt hoặc có nền cấu trúc yếu, việc tái tạo hệ thống nâng đỡ đóng vai trò quan trọng để duy trì kết quả lâu dài và giảm nguy cơ xảy ra các biến chứng theo thời gian", bác sĩ chia sẻ.

Theo bác sĩ Trí, xu hướng nâng mũi hiện nay không chỉ hướng đến yếu tố thẩm mỹ mà còn chú trọng bảo tồn chức năng và đảm bảo sự hài hòa với từng gương mặt.

Tại buổi tư vấn 25.7 sắp tới, đội ngũ bác sĩ sẽ giới thiệu giải pháp nâng mũi sụn sườn J-Cos, phương pháp được nghiên cứu dựa trên đặc điểm cấu trúc mũi của người Việt, kết hợp sụn sườn tự thân để tái tạo và gia cố hệ thống nâng đỡ với vật liệu Surgiform nhằm tạo hình sống mũi. Bên cạnh đó là kỹ thuật gia cố trụ mũi theo cấu trúc Pyramid nhằm tăng độ ổn định của dáng mũi sau phẫu thuật.

Đường mổ lấy sụn sườn nhỏ, không lo sẹo xấu

Theo đơn vị triển khai, phương pháp được chỉ định cho nhiều tình trạng như mũi thấp tẹt, đầu mũi ngắn, mũi hếch, vẹo lệch vách ngăn, nền mũi yếu hoặc các trường hợp cần chỉnh sửa sau phẫu thuật trước đó.

Trao nhiều suất hỗ trợ chi phí

Đến với buổi tư vấn trực tiếp diễn ra ngày 25.7 sắp tới, khách hàng tham dự có cơ hội bốc thăm dành Đối với khách hàng từ 18 đến 28 tuổi, ban tổ chức dành: 01 suất miễn phí nâng mũi sụn sườn J-Cos Surgiform trị giá gần 100 triệu đồng (áp dụng cho khách hàng nâng mũi lần đầu, sử dụng vật liệu Surgiform), 02 suất hỗ trợ 70% chi phí dịch vụ Nâng mũi sụn sườn J-Cos. Đối với toàn bộ khách tham dự, chương trình áp dụng ưu đãi 50% các dịch vụ thẩm mỹ mũi.

Hình ảnh khách hàng trước - sau nâng mũi sụn sườn

Chương trình được thiết kế theo hình thức trao đổi trực tiếp giữa bác sĩ và khách tham dự. Bên cạnh việc cập nhật kiến thức về nâng mũi cấu trúc, khách hàng sẽ được thăm khám, đánh giá tình trạng mũi, tìm hiểu quy trình điều trị cũng như định hướng phương án phù hợp với từng trường hợp.

Đại diện Bệnh viện Thẩm mỹ JK Nhật Hàn cho biết, chương trình hướng đến mục tiêu giúp người trẻ có thêm thông tin trước khi quyết định thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ, đồng thời nâng cao nhận thức về việc lựa chọn giải pháp phù hợp, đảm bảo các tiêu chí chuyên môn và an toàn y khoa thay vì chỉ quan tâm đến chi phí ban đầu.

Bệnh viện Thẩm mỹ JK Nhật Hàn Địa chỉ: 31 Nguyễn Đình Chiểu, P.Sài Gòn, TP.HCM

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