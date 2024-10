Xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân vùng cao Quảng Trị

Ngày 24.10, Công an H.Đakrông (Quảng Trị) cho biết đã phối hợp với chính quyền địa phương khởi công xây dựng nhà hỗ trợ cho người dân, với 150 căn nhà lắp ghép theo tiêu chuẩn của Bộ Công an.

Các chiến sĩ Công an H.Đakrông vận chuyển vật liệu xây dựng các căn nhà hỗ trợ cho người dân. ẢNH: T.L

Theo đó, từ ngày 15 - 17.10, tại xã Hướng Hiệp, Công an H.Đakrông đã khởi công xây dựng nhà hỗ trợ cho người dân theo chủ trương của Bộ Công an và lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị về triển khai chương trình mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, trong đó, H.Đakrông được hỗ trợ 150 căn nhà (mỗi căn trị giá 80 triệu đồng).

Các căn nhà bên cạnh tiêu chuẩn 3 cứng sẽ còn đáp ứng được với điều kiện thời tiết và phù hợp với phong tục tập quán của người dân địa phương. ẢNH: T.L

150 căn nhà là mẫu nhà lắp ghép cải tiến của Bộ Công an với tiêu chuẩn 3 cứng (nền cứng, khung - tường cứng và mái cứng) phù hợp với các điều kiện địa lý, thời tiết, nguồn nguyên vật liệu ở địa phương. Các căn nhà cũng được nghiên cứu để sử dụng hiệu quả lâu bền và phù hợp với phong tục, tập quán sinh hoạt của người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Dự kiến trước ngày 25.12, Công an H.Đakrông sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng 150 căn nhà cho người dân trên địa bàn của huyện.