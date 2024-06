Xóa nhăn bằng Botulinum Toxin hiệu quả thế nào?

Tiêm Botulinum Toxin là gì?

Botulinum Toxin (Botox) được sử dụng để tạm thời làm tê liệt hoặc thư giãn hoạt động của cơ và là một lựa chọn tốt cho điều trị các nếp nhăn động. Nó có thể giúp làm mờ nếp nhăn và phục hồi vẻ ngoài trẻ trung.

Một số chỉ định tiêm Botulinum Toxin rất hiệu quả như giảm vết chân chim ở đuôi mắt; nếp nhăn trên trán; đường nhăn giữa lông mày, thon gọn gương mặt. Hiệu quả thu gọn hàm của Botulinum Toxin thường bắt đầu xuất hiện trong vòng vài ngày sau khi tiêm. Tuy nhiên, hiệu quả đầy đủ thường chỉ xuất hiện một cách rõ rệt sau khoảng 2 tuần kể từ khi tiến hành điều trị.

Tiêm Botulinum Toxin khá an toàn, tuy nhiên cũng có thể gặp một số tác dụng phụ không mong muốn như: sụp mi, yếu cơ, bầm tím, đau,… chủ yếu do kỹ thuật thực hiện chưa đúng. Do đó, khách hàng nên tìm đến những cơ sở y tế có chuyên môn cao, được bác sĩ Da liễu thực hiện để đạt hiệu quả cao và an toàn.

Tiêm Botulinum Toxin giữ được bao lâu?

Thời gian tác dụng cho một lần tiêm Botulinum Toxin thẩm mỹ kéo dài hiệu quả từ 3-6 tháng. Tuy nhiên thời gian này có thể khác nhau tùy thuộc vào các yếu tố như: độ tuổi; giới tính; khối lượng cơ; kỹ thuật tiêm; nồng độ chất tiêm; thể tích tiêm; vị trí tiêm.

Ai không nên tiêm botulinum toxin?

Botulinum Toxin khá an toàn, tuy nhiên một số đối tượng sau đây không nên thực hiện thủ thuật này:

Phụ nữ mang thai;

Phụ nữ cho con bú;

Trẻ dưới 18 tuổi, ngoại trừ trường hợp được bác sĩ chỉ định là cần thiết về mặt y tế.

Bệnh lý rối loạn thần kinh cơ

Teo cơ

Bị dị ứng với bất kỳ thành phần nào trong dung dịch tiêm;

Đã từng có phản ứng bất lợi với botulinum toxin.

Sau khi tiêm Botulinum Toxin nên kiêng gì?

Không nằm sau khi điều trị ít nhất 4 giờ.

Không xoa bóp hoặc chườm nóng khu vực này trong 24 giờ.

Vận động nhẹ nhàng, tránh tập thể dục cường độ cao trong 24 giờ.

Tránh uống rượu trong 24 giờ.

Tránh chạm, cọ xát hoặc tác dụng vật lý lên vùng bị tiêm

Tránh tiếp xúc với ánh nắng mạnh, nhiệt độ quá lạnh và phòng xông hơi khô trong 2 tuần tới

Sau khi tiêm, khách hàng sẽ được dặn dò tránh một số hoạt động như:

Một số triệu chứng có thể xuất hiện sau khi tiêm Botulinum Toxin như sưng đau tại vị trí tiêm, mỏi hàm, chóng mặt,… Thế nhưng, các bạn không nên quá lo lắng vì đây là những phản ứng thường gặp. Bạn có thể chườm lạnh để giảm sưng tại vị trí tiêm trong khoảng 15 đến 20 phút. Việc chườm lạnh này các bạn có thể thực hiện nhiều lần trong ngày để giảm sưng nhanh hơn. Thông thường sau khoảng vài ngày thì tình trạng sưng sẽ được giải quyết.

Nếu sau vài ngày thực hiện việc chườm lạnh nhưng tại vị trí tiêm cơn sưng không những không thuyên giảm mà còn có chiều hướng trở nên nghiêm trọng hơn thì các bạn cần liên hệ bác sĩ ngay để được chẩn đoán và xử lý chính xác nhất tình trạng mà bản thân đang gặp phải. Trong vài trường hợp, bạn có thể bị thâm tại vị trí tiêm, không cần quá lo lắng, vết thâm sẽ mất dần theo thời gian và bạn có thể sử dụng sản phẩm bôi thoa kem trị sẹo thâm.

Tiêm Botulinum Toxin có biến chứng không?

Mặc dù Botulinum Toxin thường an toàn nhưng nó có thể gây ra một số tác dụng không mong muốn như:

Sụp mày, sụp mi, bất đối xứng.

Chứng khó nuốt, khàn giọng và yếu cổ

Khó thở;

Yếu cơ;

Biến chứng tại chỗ tiêm

Phản ứng tại chỗ tiêm: sưng phù, bầm tím và đau tại chỗ tiêm và các vị trí lân cận, nhiễm trùng.

Những tác dụng này có thể xuất hiện ngay sau khi tiêm Botulinum Toxin hoặc sau khi thực hiện thủ thuật này vài tuần. Vì thế, bạn hãy luôn theo dõi và nếu có bất cứ triệu chứng nào hãy đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được điều trị kịp thời.

Tiêm Botulinum Toxin nhiều có hại không?

Nếu khách hàng tuân thủ theo hướng dẫn của bác sĩ với khoảng cách giữa những lần tiêm và liều lượng tiêm phù hợp thì tác hại không đáng kể. Một số lượng lớn bệnh nhân duy trì lịch tiêm Botulinum Toxin đều đặn cho thấy họ có thể thời gian tác dụng dài hơn và/hoặc cần lượng Botulinum Toxin ít hơn trong mỗi lần điều trị. Tương tự như vậy, việc tiêm Botulinum Toxin đều đặn có thể làm chậm quá trình hình thành các nếp nhăn do các cơ ở trạng thái thư giãn trong một thời gian dài.

Tiêm Botulinum Toxin bị đơ mặt phải làm sao?

Khác với việc khi tiêm filler gặp biến chứng, bạn có thể tiêm tan thì hiện nay Botulinum Toxin vẫn chưa có "thuốc giải". Vậy phải làm sao khi tiêm Botulinum Toxin mà mặt bị đơ? Nếu bạn cảm thấy gương mặt bị đơ cứng sau khi tiêm botulinum toxin, hãy đến cơ sở y tế chuyên khoa Da liễu để được các bác sĩ thăm khám và xác định tình trạng hiện tại.

Ngoài ra bạn có thể thực hiện một số tips sau đây để cải thiện tình trạng này:

Bạn có thể thực hiện xông hơi hoặc xông mặt để kích thích cho Botulinum Toxin tan tự nhiên một cách nhanh chóng hơn.

Bạn có thể sờ nắn một cách nhẹ nhàng tại vùng da tiêm Botulinum Toxin bị đơ để cải thiện điều này.

Tắm hay rửa mặt bằng nước ấm cũng là một gợi ý để xử lý các tình trạng tiêm Botulinum Toxin gọn hàm bị đơ.

Nếu sau tiêm Botulinum Toxin không cười được hay bị đơ bạn nên vận động cơ hàm nhiều hơn như nói nhiều, cười nhiều, nhai nhiều hơn

Tuy nhiên, bạn có thể phòng tránh bằng cách chỉ đến những cơ sở y tế chuyên môn, được Bác sĩ Da liễu thực hiện thăm khám, và tiêm đúng kỹ thuật.

Sau sinh bao lâu có thể tiêm botulinum toxin?

Mặc dù hầu như Botulinum Toxin chỉ đi trực tiếp vào cơ và chỉ tác động đến vùng được tiêm và không đi qua sữa mẹ nên vẫn đảm bảo được chất lượng của sữa mẹ và không tác động xấu tới sức khỏe của trẻ. Tuy nhiên, hiện nay chưa có nghiên cứu về tính an toàn của Botulinum Toxin ở phụ nữ có thai và cho con bú, vì vậy bạn nên đợi cho đến khi bạn cho con bú xong trước khi điều trị.

Tiêm Botulinum Toxin loại nào tốt?

Trên thị trường hiện giờ có rất nhiều loại botulinum toxin, khi chọn lựa còn lưu ý:

Chọn sản phẩm đến từ thương hiệu uy tín, nổi tiếng, được đánh giá cao.

Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đầy đủ giấy tờ.

Được kiểm chứng về chất lượng, được Bộ Y tế cấp phép lưu hành công khai.

Đầy đủ các thông tin liên quan và tem phụ tiếng Việt.

Kiểm tra thuốc trước khi tiêm còn nguyên nhãn bọc, không hư hại. Còn hạn sử dụng, không có dấu hiệu lạ về màu sắc.

Dù chọn tiêm loại Botulinum Toxin nào cũng cần lưu ý chọn địa chỉ uy tín, người tiêm phải là bác sĩ được đào tạo bài bản, có kiến thức chuyên môn y khoa.