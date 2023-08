'Xóa tên anh đi' của Jack - J97 lọt top 1 trending YouTube

Tính đến sáng 16.8, MV Xóa tên anh đi đã cán mốc 4,4 triệu lượt xem trên YouTube và vẫn thuộc nhóm những video dẫn đầu top trending.



Jack - J97 đã không sử dụng bất kỳ chiến dịch quảng bá rầm rộ nào cho MV mới NSCC

Đạt kết quả như vậy nhưng Jack - J97 không hề sử dụng bất kỳ một chiến dịch PR rầm rộ nào cho MV Xóa tên anh đi. Trước đó 1 tháng, anh chỉ thông báo nhỏ giọt về tác phẩm mới trên trang cá nhân với các fan. Ngày giờ phát hành cũng chỉ được Jack - J97 thông báo trước 1 ngày.

Xóa tên anh đi đã vượt qua MV Love me again của ca sĩ V (thành viên nhóm nhạc Hàn Quốc trứ danh BTS) và nhanh chóng lọt top 1 trending Việt Nam của YouTube và sau đó lọt top 1 trending for music.

Xóa tên anh đi cũng lọt top 39 video được xem nhiều nhất trong vòng 24 giờ của bảng xếp hạng toàn cầu trên YouTube sau 3 ngày ra mắt. Ngoài ra, Xóa tên anh đi còn đứng vị trí số 1 bảng xếp hạng của Itune, Zing Chat, Nhạc của tui.

Xóa tên anh đi hấp dẫn hơn nhờ nhân tố bí ẩn H212 NSCC

Xóa tên anh đi dẫu lời không dài như những bản tình ca trước đó của Jack - J97, tuy nhiên vẫn rất lôi cuốn bởi đoạn rap melody sở trường và cách hát giàu tính cảm của Jack. Bản nhạc hấp dẫn hơn nhờ beat và cách mix - master của H212. Đây được cho là một trong những nhân tố bí ẩn mới được team sản xuất nhạc phía Jack - J97 tiết lộ.

Xoá tên anh đi sẽ là track 1 nằm trong Album 26. Đây là album đánh dấu cột mốc 26 tuổi - khi tài năng của Jack - J97 đang bước vào độ chín. Album 26 dự kiến sẽ được phát hành cuối năm nay, gồm khoảng 5 - 6 tác phẩm. Bài hát chủ đề sẽ là bài hát thứ 3 trong album, mang đậm dấu ấn âm nhạc của Jack - J97.

Jack - J97 tên thật là Trịnh Trần Phương Tuấn, là một nam ca sĩ, nhạc sĩ kiêm rapper bất ngờ được công chúng quan tâm từ ca khúc Hồng nhan đầu năm 2019. Ít ai biết, anh đã sáng tác từ rất sớm và đến nay đã có trong tay hơn 20 ca khúc.

Bước chân vào lĩnh vực ca hát chuyên nghiệp, Jack - J97 nhanh chóng được giới trẻ yêu thích. Các ca khúc của anh đã được biểu diễn trên nhiều sân khấu vào năm 2019.

Năm 2020, Jack được rất nhiều giải thưởng ghi nhận. Anh nhận được giải thưởng Làn Sóng Xanh, giải Mai Vàng, WeChoice Awards, Zing Music Awards.

Đặc biệt, anh còn được vinh danh ở giải thường MNET Asian Music Awards 2019, giải Truyền hình châu Á năm 2020 và mang vinh quanh về cho Việt Nam khi chiến thắng giải Nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc nhất tại giải MTV EMA 2020.