Kinh tế

Xóa thuế khoán, Bộ Tài chính 'tính' hỗ trợ hộ kinh doanh thế nào?

Đan Thanh
Đan Thanh
25/09/2025 19:44 GMT+7

Bộ Tài chính đang phối hợp các bộ, ngành để tham mưu về chính sách miễn, giảm thuế hoặc hỗ trợ kinh phí trực tiếp cho các hộ kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp, Tây Ninh, Đồng Nai vừa lần lượt gửi nhiều kiến nghị tới Bộ Tài chính liên quan chính sách thuế cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Xóa thuế khoán, Bộ Tài chính 'tính' hỗ trợ hộ kinh doanh thế nào? - Ảnh 1.

Hình thức khoán thuế với hộ kinh doanh được xóa bỏ từ năm 2026

ẢNH: ĐAN THANH

Theo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, cử tri thống nhất với chủ trương bỏ thuế khoán để minh bạch việc kê khai, thu thuế.

Tuy nhiên, việc áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo quy định tại Nghị định 70 từ ngày 1.6 và việc bỏ thuế khoán từ ngày 1.1.2026 đang đặt ra rất nhiều khó khăn cho các hộ kinh doanh cá thể, nhất là các tiểu thương nhỏ lẻ, lớn tuổi, không có điều kiện về thiết bị và nhân lực để thực hiện đầy đủ thủ tục về hóa đơn điện tử và khai thuế.

Cử tri kiến nghị Bộ Tài chính tham mưu Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành xem xét có chính sách hỗ trợ phù hợp (về tập huấn, thiết bị, phần mềm, nguồn nhân lực hỗ trợ, chính sách thuế chuyển tiếp…) nhằm tạo điều kiện cho hộ kinh doanh, tiểu thương tiếp cận, thực hiện nghĩa vụ thuế đúng quy định, nhưng vẫn đảm bảo tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh nêu vấn đề, thời gian qua, khi chính sách thuế chưa được tuyên truyền, hướng dẫn rõ ràng, nhiều hộ tiểu thương lo ngại và tạm ngừng hoạt động. Cử tri kiến nghị cần có lộ trình cụ thể để phổ biến, giải thích đầy đủ nội dung chính sách, đặc biệt là việc chuyển từ khoán thuế sang kê khai thuế và mức thuế phải nộp...

Xung quanh câu chuyện xóa thuế khoán và giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh, trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Được, Tổng giám đốc Công ty TNHH kế toán và tư vấn thuế Trọng Tín, cho rằng cần bổ sung hỗ trợ từ cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh trong việc khai thuế, tính thuế.

Để người nộp thuế hiểu rõ, đầy đủ quy định, từ đó tự nguyện, chủ động thực hiện nghĩa vụ thuế, tốt nhất cơ quan thuế cần thông báo nghĩa vụ khai, nộp thuế thông qua phương tiện điện tử tự động cho người nộp thuế, bên cạnh các chính sách hỗ trợ khác.

"Điều đó không ảnh hưởng đến nguyên tắc hoặc nghĩa vụ tự khai, tự nộp của người nộp thuế, chỉ là biện pháp nhằm hỗ trợ người nộp thuế thực hiện tốt các công tác. Việc thông báo cũng hoàn toàn khả thi, hiệu quả nhờ công tác ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa ngành thuế, không tăng thêm thủ tục hành chính và chi phí xã hội", ông Được nhấn mạnh. 

Hỗ trợ kinh phí trực tiếp cho hộ kinh doanh?

Phản hồi các kiến nghị, Bộ Tài chính cho biết, để đảm bảo hỗ trợ tối đa hộ kinh doanh trong lộ trình chuyển đổi từ phương pháp nộp thuế khoán truyền thống sang phương pháp kê khai từ năm 2026, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Cục Thuế và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, đề xuất đơn giản hóa tối đa chế độ kế toán cho hộ kinh doanh.

Xóa thuế khoán, Bộ Tài chính 'tính' hỗ trợ hộ kinh doanh thế nào? - Ảnh 2.

Bộ Tài chính đang xây dựng các chính sách mang tính hỗ trợ thực chất cho hộ kinh doanh

ẢNH: ĐAN THANH

Cạnh đó, tích hợp tự động hạch toán, kê khai từ dữ liệu hóa đơn điện tử, hạn chế tối đa sai sót và giảm gánh nặng chi phí tuân thủ của hộ kinh doanh.

Xây dựng chính sách quản lý thuế gắn liền với quy trình quản lý thuế hiện đại, phù hợp với đặc thù của hộ kinh doanh khi xóa bỏ cơ chế thuế khoán trên nguyên tắc hộ kinh doanh tự kê khai, cơ quan thuế ứng dụng tối đa công nghệ trong xây dựng cơ sở dữ liệu, quản lý rủi ro đối với hộ kinh doanh.

Đáng chú ý, triển khai Nghị quyết 198/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân, Bộ Tài chính đang xây dựng nghị định hướng dẫn thực hiện.

Trong đó có nội dung: "Cung cấp miễn phí các nền tảng số, phần mềm kế toán dùng chung cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh"; "cung cấp miễn phí một số dịch vụ tư vấn pháp lý, đào tạo về quản trị doanh nghiệp, kế toán, thuế, nhân sự cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh".

Ngoài ra, Quốc hội cũng ban hành chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong 3 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu để khuyến khích các hộ kinh doanh chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp.

Bộ Tài chính đang phối hợp với các bộ, ngành để tham mưu Chính phủ và cấp có thẩm quyền về chính sách miễn, giảm thuế hoặc hỗ trợ kinh phí trực tiếp cho các hộ kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020
