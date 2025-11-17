Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xóa thuế khoán: LPBank mở gói giải pháp giúp hộ kinh doanh, tiểu thương chuyển đổi dễ dàng

Nguồn: LPBank
17/11/2025 08:04 GMT+7

Vừa qua, tại TP.HCM, Hội nghị 'Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế, dòng tiền cho hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán' đã thu hút hơn 500 hộ kinh doanh (HKD) trên địa bàn tham gia.

Sự kiện do LPBank phối hợp cùng UBND phường Bến Thành, Thuế cơ sở 1 và Công ty Cổ phần MISA tổ chức, nhằm hỗ trợ cộng đồng tiểu thương thích ứng với lộ trình cải cách thuế mới của Chính phủ, dự kiến xóa bỏ thuế khoán từ năm 2026.

Xóa thuế khoán: LPBank mở gói giải pháp giúp hộ kinh doanh, tiểu thương chuyển đổi dễ dàng- Ảnh 1.

Hội nghị do LPBank phối hợp cùng Công ty Cổ phần MISA, Thuế cơ sở 1 TP.HCM và UBND phường Bến Thành tổ chức

Giải pháp tài chính trọn gói dành riêng cho hộ kinh doanh

Theo Nghị quyết 68-NQ/TW và Quyết định 3389/QĐ-BTC, từ 2025–2026, các HKD sẽ phải sử dụng hóa đơn điện tử, mở tài khoản ngân hàng và kê khai thuế trên nền tảng số. Việc chuyển từ mô hình thuế khoán sang hình thức quản lý mới khiến nhiều tiểu thương lo lắng. "Tôi quen ghi chép sổ sách, thu tiền mặt. Việc chuyển sang phần mềm, hóa đơn điện tử thật sự là thách thức", chị Diễm My, chủ một cửa hàng ăn uống, chia sẻ.

Xóa thuế khoán: LPBank mở gói giải pháp giúp hộ kinh doanh, tiểu thương chuyển đổi dễ dàng- Ảnh 2.

Sự kiện thu hút hơn 500 hộ kinh doanh phường Bến Thành, TP.HCM tham gia

Trước nhu cầu chuyển đổi lớn của cộng đồng HKD/ tiểu thương, LPBank giới thiệu bộ giải pháp tài chính – công nghệ toàn diện hỗ trợ các "bài toán" cốt lõi của tiểu thương trong giai đoạn mới. Theo đó, LPBank sẽ cung cấp các khoản vay ưu đãi với quy trình đơn giản, giúp HKD/ tiểu thương nhanh chóng có nguồn lực để nâng cấp và mở rộng kinh doanh. Bên cạnh đó, để giúp HKD/tiểu thương quen với việc quản lý dòng tiền, LPBank trang bị bộ công cụ thanh toán số đơn giản như QRShop và Loa Lộc Phát. Đặc biệt, thiết bị Loa Lộc Phát có tính năng đọc thông báo biến động số dư tức thời giúp chủ cửa hàng theo dõi dòng tiền chính xác mà không cần kiểm tra điện thoại liên tục, hạn chế rủi ro thất thoát trong giao dịch không tiền mặt.

Với hạ tầng kết nối Thuế, LPBank sẽ đóng vai trò là cổng thanh toán điện tử, kết nối trực tiếp phần mềm kê khai (MISA) với Cơ quan Thuế, giúp người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ tài chính nhanh chóng, chính xác và giảm thiểu sai sót.

Xóa thuế khoán: LPBank mở gói giải pháp giúp hộ kinh doanh, tiểu thương chuyển đổi dễ dàng- Ảnh 3.

Ông Đặng Công Hoàn, Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Ngân hàng Bán lẻ LPBank phát biểu tại sự kiện

Ông Đặng Công Hoàn, Phó tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Ngân hàng Bán lẻ LPBank chia sẻ: "LPBank mong muốn trở thành người bạn đồng hành tin cậy, góp phần minh bạch hóa tài chính kinh doanh theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. Chúng tôi không chỉ cung cấp vốn mà còn giúp khách hàng quản lý, tối ưu và phát triển bền vững trong kỷ nguyên số".

Nhân rộng mô hình trên toàn quốc

Điểm nổi bật của chương trình là mô hình phối hợp 4 bên, tạo sự đồng bộ giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp công nghệ và ngân hàng thương mại. Mô hình này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy hiệu quả quản lý thuế, giảm áp lực cho người nộp thuế và góp phần xây dựng hệ sinh thái tài chính minh bạch, giúp người dân yên tâm kinh doanh.

Với vai trò tiên phong trong thúc đẩy tài chính toàn diện, LPBank dự kiến nhân rộng mô hình này tại nhiều địa phương khác như Hà Nội, Phú Thọ, Nghệ An, Đà Nẵng và Cần Thơ. Qua đó, ngân hàng kỳ vọng hỗ trợ hàng triệu hộ kinh doanh trên cả nước chuyển đổi suôn sẻ vào giai đoạn áp dụng thuế điện tử trong trong thời gian tới.

