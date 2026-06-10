Xoài đăng khoa - chuyện mới của Văn Miếu

Giám đốc, TS Lê Xuân Kiêu trịnh trọng đặt mâm lễ đầy ắp xoài trong vườn Giám lên bàn thờ ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội). Một mâm lễ nhỏ để xin cho đạo học mãi hưng thịnh, học trò đi thi đạt được đúng như những gì đã văn ôn võ luyện. Những trái xoài trong vườn Quốc Tử Giám cũng được đóng trong túi giấy nâu nhạt có gắn nhãn lễ hội Xoài đăng khoa, để tặng các sĩ tử tới di tích này trong 2 ngày 6 - 7.6.

Những hoạt động trên nằm trong một lễ hội mới - lễ hội Xoài đăng khoa do trung tâm Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức. Trước khi những trái xoài đăng khoa đến tay sĩ tử là ngày bận rộn của cán bộ và tình nguyện viên. Họ thu hái quả từ những cây lâu năm trong di tích, lau sạch, phân loại rồi đóng gói, gắn tem cùng những lời chúc may mắn. Hàng ngàn sĩ tử sẽ được nhận những trái xoài này tại khu vực vườn bia Tiến sĩ.

TS Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm hoạt động Văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tặng Xoài đăng khoa cho sĩ tử ẢNH: BTC

Nhiều sĩ tử đã đến để nhận xoài trước mùa thi. Trong đó, số đông là những cô cậu học trò chuẩn bị thi tốt nghiệp để vào đại học, có cả những sĩ tử nhỏ tuổi chuẩn bị vào lớp 1 "đại học chữ to". Những sĩ tử cười vui lẫn hồi hộp khi nhận được trái xoài mang niềm tin và lời chúc vượt vũ môn thành công. "Nụ cười của sĩ tử là "quả ngọt" đầu tiên của mùa đăng khoa", trang Facebook của Văn Miếu - Quốc Tử Giám ghi.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám luôn thu hút đông người, đặc biệt là trước các kỳ thi. Các thí sinh cùng gia đình thường đến thắp hương ở bàn thờ Chu Văn An, bàn thờ Khổng Tử để cầu mong thi cử thuận lợi. Bên cạnh đó, trong nhiều năm qua đội ngũ cán bộ của trung tâm luôn cố gắng tạo ra những hoạt động mới, xuất phát từ truyền thống hiếu học - một giá trị thường được nhớ tới ngay khi nói đến Văn Miếu. Chẳng hạn, các sĩ tử có thể in chữ Hán, chữ quốc ngữ có liên quan đến việc thi tốt, đỗ đạt. Họ cũng có thể viết những ước ao của mình để dán lên bảng vàng tại đây.

Lễ hội Xoài đăng khoa ra đời nối tiếp truyền thống đã tạo lập, với cốt lõi là sự hiếu học mà Văn Miếu vẫn lưu truyền. Điểm thú vị là số lượng người theo dõi hoạt động của Facebook Văn Miếu tăng rất cao chỉ sau 2 ngày lễ hội, chủ yếu là người trẻ. Điều này cho thấy người dân có nhiều kết nối hơn với di tích, với truyền thống hiếu học nơi đây, đặc biệt là người trẻ.

Chuyên gia truyền thông văn hóa Nguyễn Đình Thành nhận định lễ hội Xoài đăng khoa chính là một trường hợp truyền thông văn hóa. "Đó là tạo ra nét văn hóa mới, được công chúng tin và chấp nhận", ông Nguyễn Đình Thành chia sẻ. Niềm tin vào truyền thống, niềm tin vào một di sản đang được tiếp tục làm mới ở Văn Miếu.