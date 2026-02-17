Xóm nhỏ miền Tây bừng sắc xuân với hàng rào hoa, hút khách check-in

Từ ý tưởng trồng hoa trang làm hàng rào

Nằm đối diện quốc lộ 80, đoạn qua ấp Tân Long, xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp, xóm nhỏ chỉ vài chục hộ dân nhưng mỗi dịp tết lại bừng sáng bởi hàng rào rực rỡ sắc đỏ, vàng, hồng của hoa trang xen lẫn sắc mai vàng.

Sắc hoa đỏ xen lẫn vàng, rực rỡ một vùng quê ẢNH: DUY TÂN

Ông Nguyễn Văn Nhờ (70 tuổi) cho biết, khoảng 5 - 6 năm nay, hơn 10 hộ dân trong xóm đồng loạt trồng hoa trang làm hàng rào, phía bên trong là những gốc mai vàng lâu năm. Cách làm tưởng chừng đơn giản nhưng tạo nên khung cảnh xuân đặc trưng, khiến người đi ngang không khỏi thích thú, dừng chân chụp ảnh.

Hàng rào hoa trang đỏ rực dọc tuyến đường nhỏ ở ấp Tân Long mỗi dịp tết đến ẢNH: DUY TÂN

Riêng khu vực nhà của ông Nhờ, phía trước và bờ sông hiện có hơn 50 cây hoa trang và trên 20 gốc mai vàng, trong đó nhiều cây mai đã hơn 30 năm tuổi.

Hoa trang được tạo dáng tròn, đều tăm tắp nhờ công chăm sóc tỉ mỉ của người dân địa phương ẢNH: DUY TÂN

Theo ông Nhờ, trước đây bà con trồng hoa trang để bán, nhưng giá cả bấp bênh nên dần chuyển hướng. Một hộ dân trong xóm khởi xướng cách tận dụng hoa trang làm hàng rào trang trí, thấy đẹp nên nhiều nhà làm theo, tạo thành nét riêng như hiện nay.

Những gốc mai vàng lâu năm nở rộ phía sau hàng rào hoa trang tạo nên khung cảnh xuân rực rỡ ẢNH: DUY TÂN

"Ai đi ngang thấy đẹp ghé xin chụp ảnh, quay phim, chúng tôi đều vui vẻ. Không lấy tiền, chỉ cần được khen là vui rồi", ông Nhờ cười hiền.

Đến "background tết" độc đáo miền Tây

Để có được những hàng rào nở rộ đúng dịp tết, người trồng hoa phải tính toán kỹ thời điểm xử lý. Ông Cao Văn Tâm (57 tuổi) chia sẻ, hoa trang thường được cắt ngọn từ tháng 9 âm lịch để tạo tán, còn mai vàng thì lặt lá từ ngày 12 - 15 tháng chạp. Hàng rào trước nhà ông Tâm dài hơn 15 m, cao khoảng 0,6 m, được chăm sóc quanh năm để giữ dáng cho cây.

Xóm nhỏ yên bình trở nên bừng sáng sắc xuân nhờ những hàng rào hoa độc đáo ẢNH: DUY TÂN

"Làm hàng rào hoa trang khó hơn trồng mai vì phải tỉa đều tay, giữ dáng tròn hoặc dáng thông, kích thước đồng đều thì khi nở mới đẹp", ông Tâm nói.

Theo ông Tâm, mỗi hộ trong xóm đều làm hàng rào dài từ 10 - 20 m chạy dọc tuyến đường. Tết nào cũng có người đến tham quan, hỏi mua hoa trang nhưng đa phần chủ vườn không bán. "Bán lẻ vài cây thì hàng rào bị khuyết, trồng lại không đều sẽ mất đẹp, nên tụi tôi giữ để chơi tết cho trọn vẹn", ông Tâm bày tỏ.

Cây được cắt tỉa đẹp mắt ẢNH: DUY TÂN

Điểm đặc biệt của hoa trang là độ bền, có thể nở rực từ trước tết đến qua rằm tháng giêng. Loài hoa này có nhiều màu như trắng, vàng, hồng, cam, nhưng màu đỏ vẫn là sắc truyền thống được trồng nhiều nhất, tượng trưng cho may mắn đầu năm.

Hàng bông trang được tạo hình dáng thông đẹp mắt ẢNH: DUY TÂN

Những ngày tết, con đường làng bỗng trở nên nhộn nhịp hơn khi người dân và du khách tìm đến chụp ảnh, ghi lại khoảnh khắc xuân. Không gian giản dị với hàng rào hoa trang, mai vàng và những nụ cười hiền hậu của người miền Tây đã tạo nên một điểm đến mộc mạc mà ấm áp.

Để hàng rào hoa trang nở đúng dịp Tết Nguyên đán, người dân phải chăm chút, cắt tỉa từ sớm ẢNH: DUY TÂN

Dù cuộc sống còn bộn bề lo toan, nhưng nhiều năm qua, xóm nhỏ ở ấp Tân Long vẫn trồng hoa làm hàng rào không chỉ để ngắm, mà còn để sẻ chia và giữ gìn nét đẹp chân quê. Có lẽ, sự chân thành ấy đã khiến nơi đây trở thành "background tết" đặc biệt - nơi mùa xuân được lan tỏa bằng sắc hoa rực rỡ và tấm lòng mộc mạc của người dân quê miền Tây.



