Xong môn tiếng Anh thi lớp 10, thí sinh TP.HCM chắc nịch: 'Không 10 hơi phí!'

Thí sinh phấn khởi trước giờ thi lớp 10 môn ngoại ngữ diễn ra vào chiều nay, 6.6 ẢNH: NHẬT THỊNH

Chia sẻ ở điểm thi Trường THPT Trưng Vương (Q.1), Trần Nguyên Khang và Đỗ Cao Dương, học sinh Trường TH-THCS-THPT Vinschool Central Park, nhận định đề thi lớp 10 môn tiếng Anh "rất dễ và khá đơn giản", từ phần mạo từ, giới từ, cụm động từ đến các thì đề cập trong câu hỏi. "Đề thi năm nay không phức tạp như đề tụi em ôn tập trên lớp. Không 10 hơi phí!", hai nam sinh đồng thanh.

Cả hai cũng cho biết mối lo lớn nhất hiện tại của các em là đề thi toán sáng mai, vốn có nhiều câu hỏi thực tế "luôn khó" và câu c toán hình "rất khoai". Còn ở môn ngữ văn thi sáng nay (6.6), Dương lo mình làm lạc đề; còn Khang tự đánh giá chỉ viết tạm ổn với 2 trang giấy thi, trong khi bạn chung phòng em nhiều người viết đến 3 - 5 trang giấy. "Nói chung là tiếng Anh 'gánh' các môn khác cho tụi em", cả hai nói thêm.

Trong khi đó, Nguyễn Hoàng Phát, học sinh Trường THCS Hai Bà Trưng (Q.3), tự tin sẽ được điểm từ 8 trở lên vì "đề vừa sức" với phần từ vựng và ngữ pháp không "ở mức cao", thí sinh bình thường vẫn có thể làm tốt. "Em chỉ mất tầm 15-20 phút để hoàn thành bài làm trong đó có một số câu khá hóc búa, như hỏi về nguyên tắc dùng s/es với những từ nhất định. Em khá đắn đo những chỗ đó, còn lại thì bình thường", Phát chia sẻ.

Thí sinh trao đổi về bài làm sau khi kết thúc giờ thi môn tiếng Anh ẢNH: NGỌC LONG

Với Nguyễn Vũ Quốc An, học sinh Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa (Q.1), đề tiếng Anh thi lớp 10 năm 2025 bám sát nội dung đề minh họa của Sở GD-ĐT TP.HCM và "dễ hơn năm trước". "Em làm bài trong khoảng 40 phút và đề hầu như không đánh đố gì nên đa số thời gian em dùng để kiểm tra lại từng câu. Em nghĩ mình chắc chắn sẽ trên 8 và nếu may mắn sẽ trên 9 điểm", An nói.

Bùi Anh Thư, học cùng trường, thì kỳ vọng sẽ đạt điểm tuyệt đối ở môn tiếng Anh. Thư cũng từng thi chứng chỉ KET cấp bởi Hội đồng khảo thí tiếng Anh ĐH Cambridge (Anh) và nữ sinh đánh giá đề lần này dễ hơn so với lần em thi chứng chỉ. "Chỉ có một câu em không hiểu nghĩa và mong em không sai câu này", nữ sinh đặt nguyện vọng vào Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong cho hay.

Năm nay, với môn ngoại ngữ, thành viên hội đồng biên soạn đề thi cho biết sẽ đánh giá năng lực không chỉ dựa trên việc kiến thức thuộc lòng ngữ pháp và từ vựng mà còn yêu cầu khả năng hiểu, vận dụng kiến thức ngôn ngữ vào ngữ cảnh phù hợp, nhất là các tình huống thực tế cuộc sống. Trong 40 câu hỏi, đề thi lớp 10 năm 2025 có 2 câu hỏi mới về viết cụm từ phù hợp theo thông tin cho sẵn.

Thí sinh tìm đáp án chính xác trên mạng ẢNH: NGỌC LONG

Ngày mai (7.6), thí sinh tiếp tục dự thi môn toán vào buổi sáng và môn chuyên vào buổi chiều. Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, kỳ thi năm 2025 có 76.435 thí sinh đăng ký, tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 70.070 suất, đồng nghĩa khoảng 91,7% thí sinh sẽ trúng tuyển vào các trường công lập. Mặt khác, tổng chỉ tiêu các trường tư là gần 19.500 suất học, giúp giảm áp lực cạnh tranh so với những năm trước.