Đời sống Gia đình

Xốp cắm hoa không thể tái chế: Tác hại âm thầm tới môi trường

Phan Diệp
Phan Diệp
10/08/2025 20:20 GMT+7

Xốp cắm hoa giúp giữ nước, cố định lẵng hoa nhưng không thể tái chế, gây ô nhiễm vi nhựa và tiềm ẩn nguy cơ với sức khỏe con người.

Ngày nay, khi đời sống vật chất được nâng cao, chúng ta dễ dàng bắt gặp những bó hoa hay lẵng hoa lớn đầy màu sắc đặc biệt trong các dịp lễ tết, lễ tốt nghiệp hay kỷ niệm... Để giúp hoa tươi lâu, dễ cố định chắc chắn, dễ tạo hình cho lẵng hoa, người bán thường dùng đến xốp cắm hoa (floral foam).

"Xốp cắm hoa thường có màu xanh lục, nhẹ, dễ vỡ vụn - là vật liệu rất quen thuộc nhưng lại âm thầm gây hại đến môi trường, rất đáng lo ngại không phải ai cũng biết", TS Vũ Thị Tần, giảng viên hóa vô cơ ĐH Bách khoa Hà Nội chia sẻ.

Xốp cắm hoa không thể tái chế và mối nguy hại âm thầm - Ảnh 1.

Xốp cắm hoa và mối nguy hại với môi trường

Ảnh: AI

TS Tần cho biết, xốp cắm hoa là vật liệu tổng hợp được sản xuất từ nhựa polyurethane và phenol-formaldehyde. Đây là các hợp chất có nguồn gốc hóa dầu, không phân hủy sinh học, không thể tái chế. Sau khi sử dụng, xốp thường bị vứt bỏ cùng hoa héo, tạo thành vi nhựa tồn tại hàng trăm năm trong môi trường, thấm vào đất, nước, và có thể đi vào chuỗi thực phẩm của con người, động vật.

Không chỉ gây ô nhiễm vi nhựa, xốp cắm hoa còn tiềm ẩn nguy cơ với sức khỏe. Trong quá trình sản xuất và phân hủy, xốp có thể giải phóng formaldehyde vốn là chất mà Tổ chức Y tế thế giới (WHO) xếp vào nhóm chất gây ung thư. Việc hít phải bụi xốp, tiếp xúc lâu dài, hoặc xử lý không đúng cách có thể ảnh hưởng đến hệ hô hấp và da liễu, đặc biệt với người làm nghề cắm hoa lâu năm.

Xốp cắm hoa không thể tái chế và mối nguy hại âm thầm - Ảnh 2.

Một người đã chọn mua hoa tặng người thân trong lễ tốt nghiệp không dùng giấy gói, ruy băng hay xốp cắm hoa để hạn chế rác thải sau khi bó hoa tàn phải bỏ đi

Ảnh: Phan Diệp

Hiện nay, nước ta chưa có quy định cụ thể về phân loại và xử lý rác thải xốp cắm hoa. Người tiêu dùng thường vô tình vứt vào thùng rác sinh hoạt, khiến việc xử lý càng khó khăn và ô nhiễm vi nhựa càng lan rộng. 

Để hạn chế điều này, ngoài việc hạn chế sử dụng xốp thì một số người dùng bàn chông chuyên dụng để cắm hoa hoặc dùng sỏi nhỏ, dây kẽm... cố định lẵng hoa. Nếu dùng xốp, thấy còn tốt thì có thể tái chế nhiều lần, không nên rửa dưới vòi nước hoặc đốt. Nên phân loại và đựng vào túi riêng khi bỏ xốp vào thùng rác, không vứt trực tiếp ngoài môi trường. 

"Đã đến lúc cần nhìn nhận lại thói quen sử dụng các vật liệu không thân thiện với môi trường. Mỗi bông hoa đều đẹp hơn khi không phải đánh đổi bằng sức khỏe và môi trường", TS Vũ Thị Tần nói.

