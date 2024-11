Xót xa cảnh ngộ những gia đình nạn nhân của tai nạn giao thông

Nhân Ngày tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, Ban An toàn giao thông TP.Đà Nẵng thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Liên Hiệp Quốc đã chọn ngày chủ nhật tuần thứ ba của tháng 11 hằng năm là "Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông" trên toàn cầu, năm nay là ngày 17.11.

Các cơ quan ban ngành thăm hỏi gia đình nạn nhân tai nạn giao thông ẢNH: NGUYỄN TÚ

Trong ngày 14.11, nhân dịp Ngày Tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2024, ông Bùi Hồng Trung, Giám đốc Sở GTVT TP.Đà Nẵng, Phó trưởng ban thường trực Ban An toàn giao thông TP.Đà Nẵng đã thăm hỏi, hỗ trợ 10 gia đình nạn nhân bị tai nạn giao thông (2 triệu đồng/trường hợp).

Đây đều là những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thương tâm. Như trường hợp nạn nhân Đ.X.T (sinh năm 1997, ở P.Bình Thuận, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng). Ngày 13.6.2019, anh T. đi làm về thì bị tai nạn giao thông, mất khi chỉ mới 22 tuổi và khi ấy, anh T. là lao động chính trong gia đình.

Thay mặt Ban An toàn giao thông, ông Bùi Hồng Trung động viên các gia đình nạn nhân vượt qua khó khăn ẢNH: NGUYỄN TÚ

"Họa vô đơn chí", không lâu sau, ông Đ.V.P, cha anh T., cũng không may qua đời. Lần lượt chứng kiến chồng và con ra đi, bà P.T.L sa sút sức khỏe, đi khám thì phát hiện bà bị ung thư.

Chưa hết, ngày 22.1.2020 (nhằm 28 tháng Chạp năm 2020), nhà bà L. bị cháy. Hiện bà L. sống nhờ hỗ trợ của họ hàng, 2 trụ cột của gia đình không còn, cuộc sống rất chật vật.

Các gia đình nạn nhân gặp khó khăn vì tai nạn giao thông ẢNH: NGUYỄN TÚ

Cũng tại địa bàn Q.Hải Châu, một nạn nhân tai nạn giao thông khác là ông T.C.B (62 tuổi, ở P.Hải Châu 2, Q.Hải Châu) bày tỏ, tai nạn giao thông khiến gia đình ông kiệt quệ vì chạy chữa. Năm 2022, ông bị tai nạn, nằm liệt một chỗ. Hiện nay, ông B. có thể chập chững đi nhưng không thể đi làm, trong khi ông phải nuôi mẹ già ngoài 80 tuổi, gia đình thuộc diện hộ nghèo, phụ thuộc trợ cấp của địa phương.

"Giá như ngày đó tôi tham gia giao thông cẩn thận hơn thì đã không có ngày hôm nay, mong mọi người ra đường điều khiển xe cộ cẩn thận, an toàn cho mọi người", ông T.C.B chia sẻ.

Ban An toàn giao thông, Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải... thăm các gia đình ẢNH: NGUYỄN TÚ

Ông Bùi Hồng Trung đã thay mặt Sở GTVT TP.Đà Nẵng, Ban An toàn giao thông và các đơn vị phối hợp đã đến thăm hỏi, động viên nạn nhân và người thân, bày tỏ hi vọng các gia đình tiếp tục vượt qua những nỗi đau, mất mát, nỗ lực điều trị, phục hồi sức khỏe, không ngừng vươn lên trong cuộc sống.

"Qua hoàn cảnh của các nạn nhân tai nạn giao thông, Ban An toàn giao thông TP.Đà Nẵng mong muốn người dân nâng cao hơn nữa ý thức khi tham gia giao thông, điều khiển phương tiện an toàn, chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật về giao thông, góp phần xây dựng văn hóa, văn minh giao thông, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện trên đường phố, tránh những tình huống bất trắc, câu chuyện thương tâm", ông Bùi Hồng Trung chia sẻ.

Ông Bùi Hồng Trung, Giám đốc Sở GTVT TP.Đà Nẵng, gửi quà hỗ trợ gia đình nạn nhân ẢNH: NGUYỄN TÚ