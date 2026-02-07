Xót xa cảnh người cha tần tảo, gồng gánh nuôi vợ khuyết tật và 3 con thơ

Tập 172 của Mái ấm gia đình Việt lên sóng với sự dẫn dắt của MC Đại Nghĩa. Trong chương trình, 2 khách mời gồm Nhâm Phương Nam và Lâm Bảo Ngọc cùng hợp sức giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Trong chương trình, hoàn cảnh của Nguyễn Thị Hương Liên (12 tuổi) khiến nhiều người xót xa. Cô bé hiện sống cùng cha mẹ và 2 em nhỏ trong một ngôi nhà tạm bợ, đã xuống cấp trầm trọng. Cha của Hương Liên là anh Nguyễn Văn Được, lao động chính của gia đình. Trước đây, anh làm nghề gánh dưa thuê để mưu sinh. Sau một đợt bệnh gan nặng và nhiều năm lao động quá sức, sức khỏe anh suy giảm, không còn khả năng làm việc nặng và phải chuyển sang nghề bắt ốc. Công việc này phụ thuộc vào thời tiết, mùa vụ, thu nhập thấp và bấp bênh, trung bình chỉ khoảng 100.000 – 200.000 đồng/ngày khi có việc.

Hoàn cảnh của gia đình em Hương Liên khiến dàn khách mời khóc nghẹn Ảnh: NSX

Mẹ của Hương Liên là chị Nguyễn Thị Diễm My, bị khuyết tật bẩm sinh ở tay chân, không có khả năng lao động, hiện nhận trợ cấp 500.000 đồng mỗi tháng. Em gái Nguyễn Thị Khánh Băng (sinh năm 2017) đang học lớp 3 và em trai Nguyễn Trọng Trí (sinh năm 2024) còn rất nhỏ, chi phí sinh hoạt, sữa và học tập đều tốn kém. Mọi gánh nặng kinh tế dồn lên vai người cha có sức khỏe yếu, khiến cuộc sống của gia đình luôn rơi vào cảnh thiếu trước hụt sau.

Dàn sao khóc nghẹn trong 'Mái ấm gia đình Việt'

MC Đại Nghĩa bày tỏ sự cảm phục trước những hy sinh thầm lặng và sự vất vả của người cha khi một mình gồng gánh nuôi cả gia đình. Chứng kiến anh Được rơi nước mắt khi nhắc đến căn bệnh đau cột sống kéo dài, dù đã đi khám nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, không đủ tiền nên không dám nằm viện điều trị, các nghệ sĩ có mặt tại trường quay không khỏi lặng người. Nỗi đau thể xác xen lẫn nỗi lo mưu sinh khiến nhiều người xúc động trước nghị lực của người cha luôn cố gắng vì các con.

Lâm Bảo Ngọc không kìm được cảm xúc khi chạy đến ôm chầm lấy Hương Liên và mẹ em để động viên. Nữ ca sĩ bày tỏ sự đau lòng khi biết hơn một năm qua, cô bé 12 tuổi không được ăn thịt vì hoàn cảnh khó khăn. Cô bật khóc và ôm chầm lấy Hương Liên để an ủi, đồng thời bày tỏ sự khâm phục trước ý chí vươn lên của cô bé, khi dù sống trong cảnh thiếu thốn, em vẫn nỗ lực học tập, nuôi dưỡng ước mơ báo hiếu cha mẹ và chăm lo cho các em sau này.

Nhâm Phương Nam hết mình với các thử thách trong chương trình Ảnh: NSX

Chứng kiến câu chuyện của gia đình nhân vật, ca sĩ Nhâm Phương Nam cũng không kìm được nước mắt vì xót xa. Anh hứa sẽ đưa cả gia đình Hương Liên đi ăn một bữa đầy đủ thịt, đồng thời trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa nhằm động viên.

Chia sẻ trong hậu trường chương trình, ca sĩ Nhâm Phương Nam cho biết: “Trong cuộc sống, ai cũng phải trải qua những khó khăn và tôi cũng không ngoại lệ. Khoảng 7 - 8 năm trước, khi vừa vào TP.HCM lập nghiệp, không người thân bên cạnh, cũng không quen biết ai, tôi gặp rất nhiều khó khăn vì phải lo đủ thứ chi phí như sinh hoạt, đầu tư hình ảnh và công việc, thậm chí có những lúc tôi không có tiền để ăn. Đã có lúc tôi muốn bỏ cuộc, nhưng nghĩ đến những nỗ lực mình đã bỏ ra, tôi không đành lòng dừng lại”.

Trải qua các phần thi, gia đình em Huỳnh Yến về thứ ba, nhận 18 triệu đồng; gia đình em Nguyễn Thị Hương Liên về nhì với 22 triệu đồng; còn gia đình em Nguyễn Thị Ý Như giành giải nhất, vượt qua thử thách đặc biệt và mang về tổng 60 triệu đồng. Ca sĩ Lâm Bảo Ngọc tặng mỗi gia đình 10 triệu đồng cùng toàn bộ tiền cát sê của cô. Ca sĩ Nhâm Phương Nam cũng tặng mỗi gia đình một phong bì để động viên, vươn lên trong cuộc sống.