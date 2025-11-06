Xót xa gia đình nghèo vay tiền xây nhà, bão ập đến cuốn đi tất cả

Chị Mạc Thị Thúy, có ba con nhỏ, bé út mới 3 tuổi, bé lớn 15 tuổi. Cả gia đình sống nhờ nương rẫy, chồng chị là cựu chiến binh đã lớn tuổi, sức khỏe yếu. Năm 2024, vợ chồng chị vay ngân hàng hơn 200 triệu đồng để xây căn nhà nhỏ, mong có nơi vững chãi để an cư. Thế nhưng, khi chưa kịp trả hết nợ, bão số 10 ập đến, cuốn sập toàn bộ căn nhà. "Bao nhiêu công sức, nợ nần vẫn còn đó, giờ chẳng còn gì", chị Thúy nói trong nước mắt.

Gom góp từng đồng và vay thêm 200 triệu, chị Mạc Thị Thúy xây căn nhà nhỏ mong có chỗ che mưa nắng, nhưng ngôi nhà đã sụp đổ sau cơn bão số 10

Cũng chung hoàn cảnh vay nợ làm nhà, chị Kha Thị Thân - mẹ của hai đứa con nhỏ (bé út mới 10 tháng tuổi) - từng sống ở vùng thấp, gần dòng nước. Mỗi mùa mưa lũ, cả gia đình lại phải sơ tán vì nước xiết nguy hiểm. Vì an toàn, hai vợ chồng vay mượn hơn 200 triệu đồng để dựng ngôi nhà mới ở khu đất cao hơn, mong có nơi yên ổn lâu dài. Nhưng khi ngôi nhà vừa xây xong hơn một năm, bão số 10 lại khiến toàn bộ công trình sụt lún, tốc mái, tường nứt toác, đồ đạc hư hại. Con lớn của chị học cấp 3 cách nhà hơn 20km, phải thuê trọ cùng bạn. "Không có cha mẹ bên cạnh, con phải tự nấu ăn, nhiều hôm chỉ ăn mì tôm để tiết kiệm tiền giúp ba mẹ trả nợ", chị Thân chia sẻ.

Chị Kha Thị Thân chia sẻ về hoàn cảnh của mình

Trước những mất mát đó, Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) đã phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An triển khai chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho phụ nữ nghèo chịu ảnh hưởng nặng nề của bão số 10, thuộc chuỗi hoạt động thiện nguyện "Giao Nắng, Chuyển Yêu Thương".

Theo đó, ba hộ gia đình phụ nữ nghèo tại xã Tam Quang được hỗ trợ 50 triệu đồng/hộ, tổng kinh phí 150 triệu đồng. Dù giá trị không quá lớn, nhưng là nguồn động viên thiết thực, giúp họ có thêm niềm tin để dựng lại mái ấm sau bão, ổn định cuộc sống và vươn lên từ khó khăn.

Chương trình "Giao Nắng, Chuyển Yêu Thương" hỗ trợ mỗi hộ 50 triệu đồng

Trước khi đến với xã Tam Quang, Tỉnh Nghệ An, chương trình "Giao Nắng, Chuyển Yêu Thương" do Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) thực hiện đã lan tỏa nhiều hoạt động ý nghĩa trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Tháng 2.2025, "Giao Nắng, Chuyển Yêu Thương" đã trao 49 suất học bổng và 1 sân tập thể dục tại xã Đông Hiếu (Nghệ An); 1 mái ấm tình thương, 6 mô hình sinh kế và 40 phần quà tại huyện Quế Phong; cùng 1 mái ấm, 3 mô hình sinh kế, 20 suất quà và trang thiết bị giáo dục tại huyện Kỳ Sơn.

Đại diện 247Express chia sẻ: "Nghệ An là quê hương của nhà sáng lập công ty, nên với chúng tôi, việc quay trở lại Nghệ An thể hiện tấm lòng tri ân với vùng đất này, đồng thời phản ánh mong muốn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn của 247Express".

"Giao Nắng, Chuyển Yêu Thương" là hành trình mang nắng ấm và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Thông qua hoạt động này, 247Express tiếp tục khẳng định cam kết phát triển bền vững gắn liền với trách nhiệm cộng đồng. Mỗi chuyến xe không chỉ "giao hàng nhanh - giao chính xác", mà còn chuyên chở những giá trị nhân văn - giúp những mái nhà được dựng lại không chỉ bằng gạch và xi măng, mà bằng tình người, nghị lực và niềm tin vào ngày mai.