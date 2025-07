Brian, một người bạn thân, đã cầm micro và đọc một lá thư gửi hai anh em Quang và Minh: "Những người bạn như hai cậu, đời người chỉ gặp được một lần. Còn bao dự định dang dở, và ta cứ ngỡ rằng mình còn rất nhiều thời gian”...



Xót xa lễ tưởng niệm anh em sinh đôi tử nạn ở Đức, gia đình chỉ có thể xem qua livestream

Những ca khúc mà hai anh em Minh và Quang từng rất yêu thích cất vang giữa nhà thờ. Đó là "Morning has broken" của Cat Stevens, là "My heart will go on" của Céline Dion.

Ánh nến lung linh, hàng dài người chầm chậm giữa giai điệu du dương, bên di ảnh của hai chàng trai trẻ… khiến bất cứ ai đến tiễn đưa cũng khó lòng kìm nén cảm xúc.

Toàn bộ nghi lễ được ghi hình để gia đình hai anh em Quang và Minh có thể theo dõi từ xa. Quang và Minh đã sống ở Hamburg được hai năm. Trước khi mất, cả hai đang trong quá trình học nghề phụ tá nha khoa tại phòng khám Kieferorthopäden Altona.

Thi thể của hai anh em đã được Viện Công tố Frankfurt bàn giao và sẽ được đưa về Việt Nam để an táng.

Bạn bè, đồng nghiệp của hai anh em Minh và Quang đã phát động chiến dịch quyên góp, kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ kinh phí để gia đình đưa 2 anh em về. Tính đến trưa 23.7.2025, số tiền kêu gọi được là khoảng hơn 142.400 EUR (tương đương hơn 4,3 tỉ đồng).