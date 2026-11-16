xTool chính thức gia nhập thị trường Việt Nam, hợp tác chiến lược với Viettel Commerce

Theo CIC Consulting, trong 9 tháng đầu năm 2025, xTool chiếm thị phần lớn trên toàn cầu trong lĩnh vực máy khắc và cắt laser tính theo tổng giá trị hàng hóa giao dịch (GMV).

Trong khuôn khổ hợp tác, hai bên tập trung vào ba lĩnh vực. Thứ nhất là bán lẻ và trải nghiệm trực tiếp thông qua trưng bày, không gian pop-up, trình diễn và cá nhân hóa sản phẩm tại chỗ. Thứ hai là thương mại điện tử trên Shopee, Lazada và Tiki. Thứ ba là ứng dụng trong kinh doanh, gồm hàng hóa tùy chỉnh, sản phẩm gắn thương hiệu, sản xuất lô nhỏ, giáo dục và đào tạo.

xTool sẽ đóng góp danh mục sản phẩm, chuyên môn kỹ thuật, tiếp thị và đào tạo. Viettel Commerce phát huy năng lực phân phối, logistics, hiểu biết thị trường và mạng lưới khách hàng doanh nghiệp. Hai bên cũng dự kiến phát triển hỗ trợ bằng tiếng Việt, gồm tư vấn, trình diễn, đào tạo và kỹ thuật.

Ông Howard Zhong, Giám đốc khu vực EMEA và thị trường mới nổi của xTool, cho biết Việt Nam là bước đi tiếp theo trong chiến lược mở rộng tại Đông Nam Á. Theo ông, sự kết hợp giữa công nghệ, kinh nghiệm quốc tế của xTool và năng lực thị trường của Viettel có thể hỗ trợ người dùng Việt Nam biến ý tưởng thành sản phẩm và cơ hội kinh doanh.

Nhu cầu tăng đối với sản phẩm cá nhân hóa cũng mở ra cơ hội cho các mô hình kinh doanh nhỏ. Tại Đông Nam Á, xTool ghi nhận người dùng phát triển kinh doanh từ sản phẩm tùy chỉnh, trong đó có trường hợp tại Philippines đạt khoảng 500 USD doanh thu trong một phiên chợ địa phương.

Ông Phạm Tiến Tuyền, Phó tổng giám đốc Viettel Commerce kiêm Giám đốc Trung tâm Phân phối Viettel, cho rằng xu hướng sản phẩm cá nhân hóa tại Việt Nam tạo dư địa cho công nghệ sáng tạo mới. Hai bên kỳ vọng phát triển giải pháp phù hợp với người tiêu dùng, doanh nhân và doanh nghiệp trong nước.