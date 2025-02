Xu Hướng 24: Đánh người bất tỉnh vì bảo vệ chó cưng | Một người trúng 'sương sương' 13 tờ độc đắc

Một người đàn ông ở Bình Dương vừa khiến cả cộng đồng xổ số xôn xao khi sở hữu 13 tờ độc đắc và 117 tờ giải an ủi. Gọi là “giải an ủi” nhưng thực ra đã có 13 tờ độc đắc rồi thì có trúng giải an ủi hay không cũng không còn quan trọng mấy. Nhiều người đua nhau “xin vía”, nhưng có lẽ vía này… hơi khó xin.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM) là nơi nhiều người chọn để thư giãn nhưng bỗng nhiên trở nên căng thẳng khi 1 cặp đôi phản ứng với bảo vệ để “lấy lại công bằng” cho chú chó cưng của mình. Kết quả là chú chó không gặp vấn đề gì mà bảo vệ thì bị đánh đến bất tỉnh. Ngay sau đó thì Công an phường Bến Nghé đã mặt đưa những người liên quan về làm việc.

Điện ảnh thế giới vừa nói lời vĩnh biệt với huyền thoại Gene Hackman, người từng hai lần đoạt giải Oscar. Ông và vợ được phát hiện đã qua đời cùng chú chó trong gia đình tại nhà riêng ở Santa Fe. Tuy nhiên có những bí ẩn bao trùm quanh cái chết bất ngờ của vợ chồng ngôi sao Hollywood này. Trong đó có một lọ thuốc màu cam đã mở để trên bệ bếp với những viên thuốc vương vãi trên mặt đất.

