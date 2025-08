Xu Hướng 24: Kịch bản thao túng tâm lý để 'bắt cóc online'| Vì sao TP.HCM đang nắng nóng lại mưa ngập đường?

Thời gian qua xuất hiện tình trạng "bắt cóc online" với cùng thủ đoạn tội phạm giả danh công an để đe dọa, đánh vào tâm lý ép nạn nhân "cầu cứu" gia đình để chiếm đoạt tài sản. Từ lời kể của các nạn nhân may mắn được công an kịp thời giải cứu khi đang nhốt mình trong khách sạn, nhà nghỉ, những kịch bản tinh vi dần được hé lộ.

Xăng sinh học E10 vừa được phân phối, thử nghiệm nhưng vấp phải nhiều tin đồn khiến "xe bị yếu, nóng máy, giảm tuổi thọ". Những thông tin này gây lo lắng cho người tiêu dùng, nhất là các chủ xe đời cũ. Liệu đây có phải là sự thật, hay chỉ là những hiểu lầm phổ biến về loại nhiên liệu mới? Các chuyên gia đã đưa ra những lý giải và những bài học kinh nghiệm từ thế giới.



Trong khi đó, nước chủ nhà SEA Games 33 là Thái Lan đã đưa ra một đề xuất gây sốc: cấm Campuchia tham dự đại hội. Đề xuất này đang thách thức Hiến chương Olympic và nguyên tắc trung lập của thể thao. Người hâm mộ đang đổ dồn về Hội đồng SEA Games, nơi sẽ quyết định số phận của một trong những đại hội lớn nhất khu vực.

Những ngày qua, đoạn clip xe đầu kéo "múa lửa" trên cao tốc TP.HCM đã khiến dư luận khiếp sợ. Mới đây, lời khai của tài xế Nguyễn Thế Ninh còn chấn động hơn khi cho biết cố tình làm vậy để ép công ty sa thải vì bức xúc. Lời khai bất ngờ này liệu có phơi bày mặt trái của áp lực công việc này?

