Video Thời sự

Live Xu Hướng 24: Những nước nào sẽ tham gia A80 tại Việt Nam? | Ảnh hưởng của bão Podul

Thanh Niên
Thanh Niên
08/08/2025 14:00 GMT+7

Nhiệm vụ A80, bão Podul, thương vụ cá ngừ… sẽ là những từ khóa được đề cập trong chương trình trực tiếp Xu Hướng 24 ngày 8.8.2025.

Xu Hướng 24: Những nước nào sẽ tham gia A80 tại Việt Nam? | Ảnh hưởng của bão Podul

Xu Hướng 24: Những nước nào sẽ tham gia A80 tại Việt Nam? | Ảnh hưởng của bão Podul

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, sự kiện được có tên gọi khác là A80 đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng. Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng, sự kiện trọng đại này sẽ có sự tham gia của các nước bạn.

Sau đợt “hạn bà chằn” vừa tạm lắng, thời tiết nước ta lại chuẩn bị bước vào một giai đoạn mới với những diễn biến phức tạp trên Biển Đông. Bão Podul, cơn bão số 11 cũng đang di chuyển theo hướng tây tây bắc, có khả năng tiến vào Biển Đông nước ta.

Hơn một thập niên đã trôi qua, nhưng vụ việc liên quan đến doanh nhân người Mỹ, Tổng giám đốc Công ty USPC, vẫn chưa tìm được hồi kết. Một vụ án khởi nguồn từ thỏa thuận gia công và xuất khẩu hơn 11 tấn cá ngừ đông lạnh, trị giá khoảng 3 tỉ đồng, nay đã kéo dài hơn 13 năm, để lại không chỉ những thiệt hại nặng nề về kinh tế, mà còn là sự mệt mỏi, bào mòn tinh thần của những người trong cuộc.

Xu Hướng 24 là chương trình trực tiếp bàn luận về kinh tế, xã hội, được phát trực tiếp từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên các nền tảng Báo Thanh Niên.

Xu hướng 24 nhiệm vụ A80 bão Podul thương vụ cá ngừ
