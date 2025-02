Xu Hướng 24: Rét đậm ở miền Bắc | Yêu cầu đeo khẩu trang vì cúm mùa

Thông tin thời tiết đang rất được quan tâm khi miền Bắc thì rét run, miền Nam cũng se lạnh bất ngờ! Nhiệt độ có nơi chạm mốc 1 độ C, Hà Nội rét buốt cả ngày, thậm chí giữa trưa cũng chỉ 17 độ C, TP.HCM và Nam bộ cũng ghi nhận nền nhiệt giảm rõ rệt, sáng sớm dưới 20 độ C. Vậy đợt lạnh này còn kéo dài đến khi nào là câu hỏi nhiều người đặt ra.

Miền Bắc đang lạnh giá nhưng chùa Vẽ ở Bắc Giang thì trái ngược hoàn toàn. Ngôi chùa có tuổi đời hàng trăm năm vừa bị cháy vào rạng sáng nay 10.2, khiến phần mái chùa, nhiều tượng phật bằng gỗ, khung nhà đã bị hư hỏng.

Cũng trái ngược với thời tiết thì dịch cúm mùa đang nóng lên, diễn biến phức tạp, nhất là ở phía Bắc. Nhiều cơ sở y tế ghi nhận số ca cúm tăng đột biến. Triệu chứng, cách phòng bệnh, cách tự xét nghiệm... đang được nhiều người dân quan tâm tìm kiếm.

Xu Hướng 24 ngày 11.2: Rét đậm ở miền Bắc | Yêu cầu đeo khẩu trang vì cúm mùa

Lần đầu tiên, một doanh nghiệp Việt Nam phát triển thành công một dàn robot AGV (tức Automated Guided Vehicle) do toàn bộ do kỹ sư Việt Nam thực hiện. Đây cũng là lần đầu tiên, robot AGV được ứng dụng trong một trung tâm logistics ở Việt Nam. Do đó, cái tên Viettel Post vọt tăng trên công cụ tìm kiếm cũng không khiến nhiều người bất ngờ.

Thông tư 29/2024 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 14.2.2025 tới đây. Trong đó, thông tư quy định nhiều điểm mới khiến nhiều giáo viên không khỏi băn khoăn.