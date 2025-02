Xu Hướng 24: Sự thật ít biết về ngày vía Thần tài | Phát hiện sốc về quán ăn bị tố 'chặt chém' ở Nha Trang

Hôm nay là mùng 10 tháng Giêng âm lịch, là ngày vía Thần tài, một dịp quan trọng với những ai làm kinh doanh, buôn bán hay mong cầu tài lộc đầu năm. Theo quan niệm dân gian, đây là ngày may mắn, khi mua vàng hoặc cúng Thần tài, gia chủ sẽ gặp thuận lợi trong công việc và tài chính suốt cả năm. Bên cạnh việc mua vàng, cúng Thần tài, khai trương cửa hàng, chọn giờ đẹp cũng là những phong tục phổ biến nhằm cầu mong một năm buôn bán suôn sẻ, tài lộc dồi dào.

Người dân TP.HCM xếp hàng dài từ tờ mờ sáng mua heo quay, vịt quay cúng Thần Tài

Trong tín ngưỡng người Việt, Thần tài được xem là vị thần ban phát của cải, mang đến vận may và sự thịnh vượng. Vì thế, nhiều người tin rằng sở hữu vàng vào ngày này sẽ giúp công việc làm ăn thuận lợi hơn. Với những ai kinh doanh, đây không chỉ là một nghi thức lấy may mà còn là cách tích trữ tài sản an toàn. Tuy nhiên, thị trường vàng vào dịp này luôn có những biến động khó lường.

Những năm gần đây, giá vàng thường tăng vọt ngay trước ngày vía Thần tài rồi giảm mạnh sau đó, khiến không ít người chịu lỗ nặng. Đặc biệt, cảnh tượng xếp hàng dài từ sáng đến đêm để mua vàng không chỉ phản ánh nhu cầu lớn mà còn tạo nên những cơn sốt vàng ảo, đẩy giá kim loại quý tăng đột biến.

Xu Hướng 24 là chương trình trực tiếp bàn luận về kinh tế, xã hội, được phát trực tiếp từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên các nền tảng Báo Thanh Niên.