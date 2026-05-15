Xu hướng chọn sữa của cha mẹ Việt: Hướng đến khoa học

Nguồn: Dược Loha
15/05/2026 08:00 GMT+7

Phụ huynh hiện nay ưu tiên tính minh bạch và nền tảng nghiên cứu. Dược Loha đang từng bước điều chỉnh và hoàn thiện mình để đáp ứng tốt hơn kỳ vọng của thị trường.

Sự dịch chuyển sang nền tảng thông tin

Trong giai đoạn trước, tâm lý lựa chọn các sản phẩm một cách cảm tính từng khá phổ biến. Tuy nhiên, theo ghi nhận từ thị trường hiện nay, xu hướng chủ động tìm hiểu thông tin và thói quen "đọc nhãn" trước khi mua đang ngày càng trở nên rõ nét. Người tiêu dùng không chỉ đơn thuần quan tâm đến việc sản phẩm chứa những thành phần gì, mà còn đặt ra những câu hỏi sâu hơn về khả năng hấp thu, tính phù hợp với thể trạng bản địa và độ an toàn khi sử dụng lâu dài.

Minh bạch về nguồn gốc nguyên liệu, hệ thống tiêu chuẩn sản xuất và đặc biệt là nền tảng nghiên cứu khoa học đang trở thành những tiêu chí trọng tâm điều hướng quyết định lựa chọn của người tiêu dụng. Sự dịch chuyển này phản ánh một quá trình thay đổi tích cực: Từ hành vi mua sắm cảm tính sang cách tiếp cận dựa trên nền tảng kiến thức và sự thấu hiểu về dinh dưỡng.

Chất lượng thực chất và sự thích ứng của các đơn vị nghiên cứu

Trước những yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường, nhiều doanh nghiệp dinh dưỡng trong nước đã bắt đầu điều chỉnh chiến lược phát triển. Thay vì chạy theo xu hướng thương mại hóa đơn thuần, các đơn vị dần chuyển trọng tâm sang việc đầu tư bài bản vào kiểm soát nguyên liệu và hệ thống nghiên cứu ứng dụng (R&D).

Dược Loha khánh thành nhà máy vào năm 2025 như là dấu mốc cho thấy sự đầu tư nghiêm túc vào việc nghiên cứu và phát triển các dòng sữa

Điển hình trong xu hướng chuyển dịch này có thể kể đến định hướng của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Dinh dưỡng Dược Loha. Đại diện đơn vị cho biết, ưu tiên hiện tại của doanh nghiệp là tập trung nguồn lực vào khâu nghiên cứu nhằm đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe từ phía người tiêu dùng.

Nhìn chung, sự thay đổi trong thói quen của người tiêu dùng đang đóng vai trò như một động lực quan trọng, thúc đẩy thị trường phát triển theo hướng minh bạch và bền vững hơn. Ở đó, các yếu tố về khoa học, nền tảng nghiên cứu và chất lượng thực chất sẽ tiếp tục là những thước đo định hình nên giá trị của các sản phẩm chăm sóc sức khỏe trong tương lai.

Sau những sự việc đã qua, Dược Loha không né tránh mà đang từng bước nhìn lại, điều chỉnh và hoàn thiện mình. Hành trình xây đắp niềm tin chắc chắn không thể diễn ra trong ngày một ngày hai, nhưng với định hướng cải tổ rõ ràng và nỗ lực cải tiến liên tục, doanh nghiệp đang cho thấy quyết tâm thay đổi để vận hành minh bạch hơn, kiểm soát chất lượng chặt chẽ hơn và phát triển bền vững hơn trong tương lai.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
