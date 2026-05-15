Xu hướng chọn sữa của cha mẹ Việt: Hướng đến khoa học

Sự dịch chuyển sang nền tảng thông tin

Trong giai đoạn trước, tâm lý lựa chọn các sản phẩm một cách cảm tính từng khá phổ biến. Tuy nhiên, theo ghi nhận từ thị trường hiện nay, xu hướng chủ động tìm hiểu thông tin và thói quen "đọc nhãn" trước khi mua đang ngày càng trở nên rõ nét. Người tiêu dùng không chỉ đơn thuần quan tâm đến việc sản phẩm chứa những thành phần gì, mà còn đặt ra những câu hỏi sâu hơn về khả năng hấp thu, tính phù hợp với thể trạng bản địa và độ an toàn khi sử dụng lâu dài.

Minh bạch về nguồn gốc nguyên liệu, hệ thống tiêu chuẩn sản xuất và đặc biệt là nền tảng nghiên cứu khoa học đang trở thành những tiêu chí trọng tâm điều hướng quyết định lựa chọn của người tiêu dụng. Sự dịch chuyển này phản ánh một quá trình thay đổi tích cực: Từ hành vi mua sắm cảm tính sang cách tiếp cận dựa trên nền tảng kiến thức và sự thấu hiểu về dinh dưỡng.

Chất lượng thực chất và sự thích ứng của các đơn vị nghiên cứu

Trước những yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường, nhiều doanh nghiệp dinh dưỡng trong nước đã bắt đầu điều chỉnh chiến lược phát triển. Thay vì chạy theo xu hướng thương mại hóa đơn thuần, các đơn vị dần chuyển trọng tâm sang việc đầu tư bài bản vào kiểm soát nguyên liệu và hệ thống nghiên cứu ứng dụng (R&D).

Dược Loha khánh thành nhà máy vào năm 2025 như là dấu mốc cho thấy sự đầu tư nghiêm túc vào việc nghiên cứu và phát triển các dòng sữa

Điển hình trong xu hướng chuyển dịch này có thể kể đến định hướng của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Dinh dưỡng Dược Loha. Đại diện đơn vị cho biết, ưu tiên hiện tại của doanh nghiệp là tập trung nguồn lực vào khâu nghiên cứu nhằm đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe từ phía người tiêu dùng.

Nhìn chung, sự thay đổi trong thói quen của người tiêu dùng đang đóng vai trò như một động lực quan trọng, thúc đẩy thị trường phát triển theo hướng minh bạch và bền vững hơn. Ở đó, các yếu tố về khoa học, nền tảng nghiên cứu và chất lượng thực chất sẽ tiếp tục là những thước đo định hình nên giá trị của các sản phẩm chăm sóc sức khỏe trong tương lai.