Xu hướng du lịch kết hợp: Trải nghiệm chăm sóc sức khỏe khi du lịch Hàn Quốc

Những con số định hình xu hướng

Sức hút của ngành du lịch y tế xứ sở Kim Chi được phản ánh rõ nét qua các số liệu vừa được Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc (MOHW) công bố. Theo báo cáo mới nhất, tổng lượng khách quốc tế đến quốc gia này trong năm 2025, để trải nghiệm các dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe đã vượt mốc 2 triệu lượt.

Du khách chọn Hàn Quốc như một điểm đến để chăm sóc sức khỏe toàn diện từ trong ra ngoài

Kết quả ấn tượng này đã nâng tổng số lượt bệnh nhân nước ngoài tích lũy chọn Hàn Quốc làm điểm đến lên con số 7,06 triệu người từ trước đến nay.

Để đáp ứng làn sóng du khách này, Hàn Quốc hiện có mạng lưới hơn 4.000 bệnh viện và phòng khám được Bộ Y tế cấp phép chính thức để tiếp nhận, điều trị cho người nước ngoài dưới các tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt.

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và làm đẹp chất lượng cao

Thực chất, khái niệm Du lịch y tế (Medical Tourism) không chỉ giới hạn ở những ca điều trị chuyên khoa hay phẫu thuật phức tạp. Định nghĩa này đang được mở rộng và dẫn sâu hơn vào hai nhánh: Chăm sóc sức khỏe (Wellness) và làm đẹp (Beauty) với các dịch vụ chất lượng cao.

Điểm tạo nên sự khác biệt của dịch vụ chất lượng cao tại đây chính là tính cá nhân hóa tuyệt đối. Thay vì áp dụng một công thức chung, mỗi du khách đều được các chuyên gia đầu ngành thăm khám, đo lường các chỉ số sinh học để thiết kế một phác đồ riêng biệt.

Chất lượng y tế cao cấp song hành cùng dịch vụ cá nhân hóa là yếu tố cốt lõi thu hút dòng khách quốc tế đến Hàn Quốc

Đa dạng điểm đến chuyên trách chất lượng cao

Đối với nhu cầu làm đẹp, xu hướng chung của du khách quốc tế hiện nay là ưu tiên các liệu trình chăm sóc da ít xâm lấn để thuận tiện cho việc di chuyển, tham quan trong ngày.

Đáp ứng nhu cầu này, quận Gangnam tại trung tâm thủ đô Seoul duy trì vị thế là một trong những tọa độ có mật độ tập trung cao nhất các cơ sở y tế chuyên khoa cung cấp dịch vụ thẩm mỹ và da liễu uy tín.

Tại đây, hệ thống trang thiết bị liên tục được cập nhật các công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới, tập trung vào các giải pháp trẻ hóa và bảo vệ làn da chuyên sâu. Đáng chú ý có thể kể đến các liệu trình chống lão hóa toàn diện kết hợp giữa y học hiện đại và cổ truyền, hay các công nghệ ứng dụng môi trường nuôi cấy tế bào gốc giúp kích thích phục hồi da từ sâu bên trong.

Các gói dịch vụ từ cơ bản đến chuyên sâu được thiết kế linh hoạt, phù hợp với lịch trình của du khách

Các cơ sở y tế lớn chuyên tiếp nhận khách quốc tế tại đây thường thiết lập quy trình khép kín, bố trí sẵn đội ngũ thông dịch viên quốc tế đa ngôn ngữ và ứng dụng hệ thống mô phỏng hình ảnh 3D để hỗ trợ khách hàng hình dung kết quả trực quan ngay trong bước tư vấn.

Với những ai đang tìm kiếm sự cân bằng và phục hồi năng lượng tinh thần, các trung tâm y học cổ truyền và nghỉ dưỡng tự nhiên sẽ mang lại trải nghiệm phù hợp.

Nằm tại thành phố Daegu, Bảo tàng Y học cổ truyền Daegu Yangnyeongsi là một tọa độ để bạn trải nghiệm nền y cổ truyền học có lịch sử hơn 350 năm. Đồng thời, bạn có thể thư giãn với liệu pháp ngâm chân bằng thảo dược thưởng thức các loại trà y học cổ truyền, hay tự tay làm các món đồ dưỡng da thảo mộc tự nhiên.

Nếu yêu thích không gian xanh mát và yên tĩnh hơn, các khu nghỉ dưỡng nép mình bên triền đồi tại các thành phố nhỏ sẽ mang đến không gian tách biệt hoàn toàn, cho bạn đa dạng trải nghiệm với thiên nhiên như bể tắm massage thủy lực, tắm khoáng ngoài trời nhìn ra toàn cảnh núi non.

Sự chu đáo từ những chi tiết nhỏ nhất

Dành cho du khách tới Hàn để trải nghiệm chăm sóc sức khỏe & làm đẹp, Chính phủ Hàn Quốc áp dụng hai nhóm chính sách thị thực linh hoạt, nhằm đáp ứng thời gian lưu trú và mục đích y tế khác nhau của du khách quốc tế.

Đối với diện thị thực chuyên sâu, cơ quan quản lý cấp hai loại visa chuyên trách là C-3-3 và G-1-10 dành riêng cho mục đích điều trị y tế, áp dụng đồng thời cho cả người bệnh và người thân đi cùng với tư cách người giám hộ.

Nếu chỉ có nhu cầu trải nghiệm làm đẹp, chăm sóc da ít xâm lấn, kiểm tra sức khỏe tổng quát hoặc nghỉ dưỡng điều trị kết hợp tham quan, du khách chỉ cần sở hữu VISA du lịch thông thường.

Chính sách visa linh hoạt giúp du khách dễ dàng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng và trải nghiệm hành trình du lịch Hàn Quốc tiện lợi

Tại ga đến T1 của Sân bay quốc tế Incheon, bạn có thể tìm thấy Trung tâm Hỗ trợ y tế Incheon (Incheon Medical Support Center). Tại đây, điều phối viên đa ngôn ngữ sẽ cung cấp thông tin tư vấn, hỗ trợ kết nối du khách với các bệnh viện đạt chuẩn được Chính phủ cấp phép.

Việc đồng bộ hạ tầng từ cửa ngõ sân bay, linh hoạt trong chính sách thị thực cho đến sự đầu tư bài bản vào các mô hình y tế chuyên sâu và nghỉ dưỡng đã khẳng định vị thế dẫn đầu của Hàn Quốc trong ngành du lịch y tế toàn cầu. Du khách Việt Nam đảm bảo trải nghiệm chăm sóc sức khỏe toàn diện cho du khách quốc tế.

Du khách Việt có thể tham khảo thêm nhiều thông tin Du lịch y tế hữu ích từ Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) Việt Nam tại đây