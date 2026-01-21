Xu hướng du lịch ngắn ngày đang được giới trẻ ưa chuộng

Ghi nhận từ các doanh nghiệp lữ hành, trong đó có SinhTour, nhu cầu tìm kiếm các tour du lịch ngắn ngày tăng rõ rệt, đặc biệt vào dịp cuối tuần hoặc sau các kỳ cao điểm. Nhịp sống bận rộn cùng áp lực công việc khiến giới trẻ khó sắp xếp thời gian cho những chuyến đi dài, trong khi du lịch ngắn ngày vẫn đáp ứng được nhu cầu nghỉ ngơi, khám phá.

Ngoài yếu tố thời gian, chi phí hợp lý cũng là lý do khiến xu hướng này ngày càng phổ biến. Các tour ngắn ngày có mức giá vừa phải, lịch trình gọn và ít phát sinh, giúp người trẻ dễ dàng chủ động ngân sách. Đại diện SinhTour cho biết, nhiều bạn trẻ hiện nay ưu tiên các chuyến đi tập trung vào trải nghiệm thiên nhiên, nghỉ dưỡng nhẹ nhàng hoặc khám phá điểm đến gần, thay vì "chạy" nhiều điểm trong thời gian ngắn.

Chuyến đi ngắn nhưng giàu trải nghiệm, có nhiều khoảnh khắc đáng nhớ dễ dàng chia sẻ, tạo cảm hứng. Theo SinhTour, không ít bạn trẻ xem du lịch ngắn ngày như một cách cân bằng cuộc sống sau những ngày làm việc căng thẳng.

Du lịch ngắn ngày không chỉ là giải pháp linh hoạt về thời gian và chi phí mà còn phản ánh sự thay đổi trong cách giới trẻ tận hưởng cuộc sống.