Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

Xu hướng du lịch ngắn ngày đang được giới trẻ ưa chuộng

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
21/01/2026 08:00 GMT+7

Gần đây, du lịch ngắn ngày đang dần trở thành lựa chọn quen thuộc của giới trẻ. Nhiều bạn trẻ ưu tiên các hành trình 2 - 3 ngày, thậm chí chỉ gói gọn trong một kỳ nghỉ cuối tuần để "đổi gió" và tái tạo năng lượng.

Ghi nhận từ các doanh nghiệp lữ hành, trong đó có SinhTour, nhu cầu tìm kiếm các tour du lịch ngắn ngày tăng rõ rệt, đặc biệt vào dịp cuối tuần hoặc sau các kỳ cao điểm. Nhịp sống bận rộn cùng áp lực công việc khiến giới trẻ khó sắp xếp thời gian cho những chuyến đi dài, trong khi du lịch ngắn ngày vẫn đáp ứng được nhu cầu nghỉ ngơi, khám phá.

Ngoài yếu tố thời gian, chi phí hợp lý cũng là lý do khiến xu hướng này ngày càng phổ biến. Các tour ngắn ngày có mức giá vừa phải, lịch trình gọn và ít phát sinh, giúp người trẻ dễ dàng chủ động ngân sách. Đại diện SinhTour cho biết, nhiều bạn trẻ hiện nay ưu tiên các chuyến đi tập trung vào trải nghiệm thiên nhiên, nghỉ dưỡng nhẹ nhàng hoặc khám phá điểm đến gần, thay vì "chạy" nhiều điểm trong thời gian ngắn.

Xu hướng du lịch ngắn ngày đang được giới trẻ ưa chuộng- Ảnh 1.

Chuyến đi ngắn nhưng giàu trải nghiệm, có nhiều khoảnh khắc đáng nhớ dễ dàng chia sẻ, tạo cảm hứng. Theo SinhTour, không ít bạn trẻ xem du lịch ngắn ngày như một cách cân bằng cuộc sống sau những ngày làm việc căng thẳng.

Du lịch ngắn ngày không chỉ là giải pháp linh hoạt về thời gian và chi phí mà còn phản ánh sự thay đổi trong cách giới trẻ tận hưởng cuộc sống.

Khám phá thêm chủ đề

Sinhtour du lịch ngắn ngày Doanh nghiệp lữ hành
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận