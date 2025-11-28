Xu hướng dùng AI PC xử lý dữ liệu cục bộ cho người làm nội dung

Giới làm nội dung đang đứng trước nhu cầu ngày càng tăng, đòi hỏi tận dụng công nghệ để tối ưu hóa quy trình làm việc, từ khâu tìm kiếm ý tưởng đến hậu kỳ sản phẩm. Tuy nhiên, việc phụ thuộc hoàn toàn vào các mô hình AI trực tuyến (Cloud AI) thường đi kèm với rủi ro lộ lọt thông tin, đặc biệt là đối với dữ liệu nhạy cảm như hồ sơ điều tra, tài liệu nội bộ hay ý tưởng sáng tạo độc quyền.

Thực tế trên đã thúc đẩy sự phát triển của các dòng máy tính cá nhân tích hợp phần cứng chuyên dụng, cho phép vận hành mô hình trí tuệ nhân tạo ngay tại biên (on-device AI). Các vi xử lý thế hệ mới, điển hình như dòng Core Ultra của Intel, đã tích hợp bộ xử lý NPU chuyên biệt cho AI, bên cạnh CPU và GPU truyền thống. Kiến trúc này cho phép người dùng chạy các ứng dụng trí tuệ nhân tạo cục bộ để truy vấn dữ liệu, tóm tắt tài liệu hoặc phác thảo ý tưởng từ kho dữ liệu nội bộ mà không cần kết nối internet hay gửi gói tin ra máy chủ bên ngoài.

Các máy AI PC có khả năng xử lý tác vụ trí tuệ nhân tạo cục bộ mà không cần tới internet giúp đảm bảo tính an toàn của thông tin Ảnh: Anh Quân

Tại hội thảo "Tăng năng suất làm việc với AI PC" diễn ra sáng 28.11 ở Hà Nội, các chuyên gia đã minh chứng tính khả thi của quy trình này. Công nghệ RAG (Retrieval-Augmented Generation) được ứng dụng để trích xuất và tổng hợp thông tin từ chính dữ liệu lưu trữ trên ổ cứng máy tính. Các mô hình ngôn ngữ lớn mã nguồn mở (LLM) chạy ngoại tuyến cũng đóng vai trò hỗ trợ biên tập văn bản, trong khi sức mạnh phần cứng được tận dụng để xử lý tác vụ đa phương tiện như lọc tạp âm, tạo phụ đề tự động hay chỉnh sửa ảnh với tốc độ cao.

Ông Phùng Việt Thắng - Giám đốc Quốc gia Intel Vietnam nhận định xu hướng này đại diện cho bước tiến tiếp theo của công nghệ máy tính. Khác với mô hình phụ thuộc hoàn toàn vào đám mây, việc sở hữu phần cứng chuyên dụng giúp đảm bảo tính liên tục của công việc và quan trọng hơn là quyền kiểm soát dữ liệu của người dùng.

"Trong khi hầu hết máy tính phải dựa vào điện toán đám mây để chạy ứng dụng trí tuệ nhân tạo, AI PC lại sở hữu phần cứng chuyên dụng hỗ trợ xử lý AI nhanh chóng và hiệu quả ngay trên thiết bị. Điều này cho phép người dùng tận dụng các phần mềm tiên tiến, đồng thời đảm bảo sự riêng tư của dữ liệu", ông Thắng nhấn mạnh.

Hiện tại, hệ sinh thái thiết bị cũng đang có sự chuyển dịch đồng bộ. Các nhà sản xuất phần cứng lớn như Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo và MSI đều đã đưa ra thị trường các dòng sản phẩm trang bị vi xử lý thế hệ mới, tối ưu hóa cho tác vụ AI cục bộ, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe về hiệu năng và bảo mật của thị trường.