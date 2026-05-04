Xu hướng lạ: Nhiều người làm thử việc vài tháng rồi nghỉ

Làm được vài tuần đã xin nghỉ

Tốt nghiệp ngành truyền thông vào cuối năm 2025, Trần Thị Minh Hoa (23 tuổi, ngụ ở đường Nguyễn Văn Qùy, P.Phú Thuận, TP.HCM; trước là P.Phú Thuận, Q.7) nhanh chóng tìm được công việc tại một công ty với mức lương gần 10 triệu đồng/tháng. Thế nhưng, chỉ sau hơn 2 tháng, Hoa xin nghỉ. Theo Hoa, bản thân đã làm thử rồi nghỉ vì không hợp môi trường làm việc, dù "công việc không tệ, đồng nghiệp vui vẻ" như lời cô gái này kể.

Sau đó, Hoa chuyển sang làm nội dung cho một shop thời trang online. Chưa đầy 3 tháng, Hoa tiếp tục nghỉ. Lý do vẫn quen thuộc: "Không đúng định hướng".

"Mình nghĩ không cần phải gắn bó lâu. Cứ thử, thấy không hợp thì đổi. Quan trọng là tìm được nơi mình thích", Hoa thẳng thắn.

Một bộ phận người trẻ có xu hướng làm thử rồi nghỉ, rời công ty sau vài tuần làm việc.

Không riêng Hoa, Vũ Thành Khang (24 tuổi, đang làm việc tại một công ty ở đường Phạm Ngọc Thạch, P.Xuân Hòa, TP.HCM; trước là P.Võ Thị Sáu, Q.3), cũng cho biết đã trải qua 5 công việc chỉ trong vòng hơn 1 năm: từ nhân viên bán cà phê, nhân viên chăm sóc khách hàng, nhân viên kho đến sản xuất nội dung. Mỗi nơi, Khang làm từ 1 – 3 tháng. Nơi làm việc hiện tại, Khang đã thử sức được hơn 2 tháng.

"Em gọi là thử nghiệm công việc. Làm thử để biết. Chứ giờ bắt bản thân ngồi một chỗ (ý là làm tại một công ty – PV) vài năm là mình chịu không nổi", Khang nói.

Chuyên gia xã hội học Đỗ Hồng Tuyên, Công ty TNHH Tư vấn Insight Sociology (P.Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM; trước là P.19, Q.Bình Thạnh), cho rằng những câu chuyện như Khang hay Khoa đang ngày càng phổ biến với người trẻ. Công việc, với không ít người trẻ, không còn là nơi để "an cư lạc nghiệp", mà giống một trải nghiệm cần thử, như ăn một món mới hay đi một quán cà phê lạ. "Nói cách khác, công việc trở thành trải nghiệm tiêu dùng với một bộ phận người trẻ", bà Tuyên nói.

Chị Hoàng Thị Hồng Nhung, phụ trách nhân sự một chuỗi F&B (Food and Beverage, thực phẩm và đồ uống), cho biết tình trạng nhân viên nghỉ việc sau thời gian rất ngắn tăng rõ rệt.

"Có bạn vừa đào tạo xong, làm được vài tuần đã xin nghỉ. Lý do rất nhẹ nhàng: "Em muốn thử cái khác". Thậm chí có bạn nghỉ mà không báo trước", chị Nhung nói.

Theo chị Nhung, điều này khiến doanh nghiệp rơi vào thế bị động: "Chi phí tuyển dụng đào tạo tăng lên, trong khi nhân sự không kịp ổn định. Đặc biệt ở ngành dịch vụ, chỉ cần thiếu người là ảnh hưởng ngay đến vận hành".

Chính vì thế, chị Nhung cho biết không ít doanh nghiệp buộc phải thay đổi cách thích nghi: rút ngắn quy trình đào tạo, chấp nhận nhân sự ngắn hạn…

Vì sao người trẻ chọn làm thử rồi nghỉ?

Lý giải xu hướng này, nhiều chuyên gia cho rằng đây là kết quả của một loạt thay đổi về tâm lý và môi trường sống.

"Trước hết là nỗi sợ chọn sai. Trong bối cảnh có quá nhiều lựa chọn nghề nghiệp, người trẻ lại càng khó đưa ra quyết định lâu dài. Thử trước rồi tính trở thành cách để giảm rủi ro", anh Đào Thanh Tuấn, Trưởng phòng nhân sự Công ty TNHH sản xuất thương mại Hưng Gia Phát (P.Long Trường, TP.HCM; trước là P.Long Trường, TP.Thủ Đức) phân tích.

Người trẻ cũng thừa nhận điều này. Nguyễn Thế Hoan (27 tuổi, ngụ ở 74 Bà Hạt, P.Vườn Lài, TP.HCM; trước là P.9, Q.10) kể: "Tôi sợ gắn bó lâu rồi mới phát hiện không hợp thì mất thời gian. Nên chọn thử nhanh, sai thì sửa sớm".

Anh Vương Kim Sơn (34 tuổi, chủ một cơ sở kinh doanh ẩm thực tại địa chỉ 240 - 242 Phạm Văn Đồng, P.Hiệp Bình, TP.HCM; trước là P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức), cho rằng một phần lý do là từ ảnh hưởng của mạng xã hội. Khi mà những nội dung về bỏ việc để tìm đam mê, tự do tài chính, làm điều mình thích xuất hiện khá nhiều, phần nào khiến việc nghỉ việc trở nên bình thường hóa.

"Ngoài ra, khả năng chịu áp lực của một bộ phận người trẻ cũng là vấn đề. Áp lực KPI, deadline... khiến nhiều người trẻ nhanh chóng mất rời đi", anh Sơn chỉ ra thêm.

Được gì mất gì?

Theo chị Hoàng Thị Hồng Nhung, không thể phủ nhận, việc thử nhiều công việc giúp người trẻ có thêm trải nghiệm và hiểu bản thân nhanh hơn. Tuy nhiên, mặt trái của xu hướng này cũng dần lộ rõ.

"Đó là khi đi xin việc lại, người trẻ sẽ gặp khó khăn vì CV thiếu tính ổn định. Nếu nhà tuyển dụng mới thắc mắc vì sao nghỉ việc liên tục, sẽ không có câu trả lời thuyết phục. Một hệ lụy khác là thu nhập khó tăng. Khi chưa kịp tích lũy kỹ năng, người lao động khó đạt mức lương cao hơn, dễ rơi vào vòng lặp việc mới nhưng mức lương cũ", chị Nhung nói.

Hoàng Vũ Quốc Tiến (26 tuổi, ngụ ở đường Phan Văn Trị, P.Bình Thạnh, TP.HCM; trước là P.12, Q.Bình Thạnh), cho biết sau gần 3 năm nhảy việc liên tục bắt đầu cảm thấy chênh vênh. "Lúc đầu tôi thấy vui vì được thử nhiều thứ. Nhưng giờ nhìn lại, tôi không có gì thật sự sâu. Mỗi thứ biết một chút, nhưng không giỏi hẳn cái nào", Tiến chia sẻ.

Vậy thì thử việc đến khi nào thì đủ? Theo anh Đào Thanh Tuấn, việc thử nhiều công việc ở giai đoạn đầu sự nghiệp là điều bình thường, nhưng cần có giới hạn. "Trải nghiệm là cần thiết, nhưng không thể thay thế tích lũy. Nếu chỉ dừng ở mức thử cho biết, người trẻ sẽ rất khó xây dựng năng lực cốt lõi", anh Tuấn nhận định.

Anh Tuấn nói thêm: "Việc liên tục rời bỏ công việc cũng có thể phản ánh nỗi sợ cam kết hoặc thiếu kiên nhẫn trước khó khăn. Không phải công việc nào cũng hợp ngay từ đầu. Có những giá trị chỉ xuất hiện khi người trẻ làm việc đủ lâu".

Bà Đỗ Hồng Tuyên cho rằng trong một thị trường lao động nhiều biến động, làm thử cho biết có thể là bước khởi đầu để người trẻ tìm đường đi. Nhưng nếu mọi công việc chỉ dừng lại ở mức trải nghiệm, thì hành trình nghề nghiệp rất dễ trở thành những mảnh ghép rời rạc. "Thiết nghĩ, người trẻ cần có định hướng rõ ràng trong công việc và kiên nhẫn với một lựa chọn nào đó, thay vì liên tục làm thử rồi nghỉ", bà Tuyên nói.