Xu hướng mới trong điều trị vết thương và tạo hình thẩm mỹ trong kỷ nguyên AI

Trong bối cảnh ngành Phẫu thuật tạo hình - Thẩm mỹ ngày càng đòi hỏi tính chuyên sâu và cập nhật công nghệ liên tục, vào ngày 15.5.2026 tới đây, Trường đại học Y Dược Cần Thơ sẽ tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: "Xu hướng mới trong điều trị vết thương mạn tính và tạo hình thẩm mỹ", dự kiến thu hút hơn 300 bác sĩ, chuyên gia và cán bộ y tế trong lĩnh vực tạo hình thẩm mỹ trên toàn quốc tham dự.

Hội thảo khoa học lần thứ 2 do bộ môn Phẫu thuật tạo hình & Thẩm mỹ - Trường đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức không chỉ là diễn đàn cập nhật kiến thức chuyên môn mà còn mở ra cơ hội kết nối học thuật, chia sẻ kinh nghiệm lâm sàng và tiếp cận các công nghệ y khoa hiện đại trong điều trị vết thương và tạo hình thẩm mỹ.

Xu hướng mới trong điều trị vết thương mạn tính và tạo hình thẩm mỹ

Mở đầu hội thảo, PGS-TS-BS Phạm Trịnh Quốc Khanh - Giảng viên bộ môn Phẫu thuật tạo hình & Thẩm mỹ, Trường đại học Y Dược Cần Thơ sẽ trình bày chuyên đề về điều trị vết thương mạn tính - một trong những biến chứng khó xử lý và phức tạp nhất trong lĩnh vực tạo hình thẩm mỹ.

Hội thảo khoa học 2025 được tổ chức tại Hội trường Răng - Dược tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ

Theo các chuyên gia, mỗi vết thương thông thường sẽ trải qua 4 giai đoạn lành thương. Tuy nhiên, với vết thương mạn tính, quá trình này bị "mắc kẹt" ở giai đoạn viêm, khiến mô tổn thương kéo dài, xuất hiện tình trạng sưng đỏ, tiết dịch, đau nhức và khó phục hồi hoàn toàn. Đây không chỉ là vấn đề ảnh hưởng đến kết quả thẩm mỹ mà còn tác động trực tiếp đến sức khỏe và chất lượng sống của bệnh nhân.

Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Phẫu thuật tạo hình - Thẩm mỹ, PGS-TS-BS Phạm Trịnh Quốc Khanh được biết đến là một trong những chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong xử lý biến chứng thẩm mỹ và điều trị vết thương mạn tính. Sự tham gia của ông được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều góc nhìn chuyên môn giá trị và kinh nghiệm thực tiễn cho cộng đồng y khoa.

Kỷ nguyên AI trong quản lý vết thương mạn tính

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của hội thảo năm nay là chuyên đề "Kỷ nguyên AI trong quản lý vết thương mạn tính: Từ chẩn đoán hình ảnh đến điều trị cá thể hóa" do BS.CKII Nguyễn Thanh Chơn - Giảng viên Trường đại học Y Dược Cần Thơ trực tiếp báo cáo.

Đội ngũ chuyên gia báo cáo tại hội thảo

Hiện nay, AI đang dần được ứng dụng trong nhiều hoạt động y khoa như phân tích hình ảnh tổn thương, đánh giá nguy cơ nhiễm trùng, theo dõi tiến triển lành thương và hỗ trợ xây dựng phác đồ điều trị phù hợp với từng bệnh nhân. Việc ứng dụng công nghệ thông minh không chỉ giúp tăng độ chính xác trong chẩn đoán mà còn góp phần phát hiện sớm nguy cơ biến chứng, từ đó nâng cao hiệu quả điều trị lâm sàng.

Thông qua chuyên đề này, các bác sĩ và chuyên gia tham dự sẽ có cơ hội tiếp cận những xu hướng công nghệ mới trong quản lý và điều trị vết thương, mở ra định hướng ứng dụng AI sâu rộng hơn trong thực hành y khoa hiện đại.

Tổng quan điều trị vết thương vùng quanh mắt trong tạo hình thẩm mỹ

Bên cạnh AI và điều trị vết thương mạn tính, hội thảo còn tập trung vào chuyên đề xử trí vết thương vùng quanh mắt - khu vực đặc biệt quan trọng trong tạo hình thẩm mỹ.

Vùng mắt có đặc điểm da mỏng, ít mô mỡ dưới da và giữ vai trò quan trọng cả về chức năng lẫn yếu tố thẩm mỹ. Vì vậy, việc xử lý tổn thương quanh mắt đòi hỏi bác sĩ phải có chuyên môn sâu và chiến lược điều trị phù hợp nhằm bảo tồn chức năng thị giác, đồng thời đảm bảo yếu tố thẩm mỹ sau điều trị.

Các báo cáo tại hội thảo sẽ tập trung phân tích phương pháp chẩn đoán, hướng điều trị cũng như chia sẻ nhiều ca lâm sàng thực tế nhằm nâng cao hiệu quả điều trị cho bệnh nhân.

Tối ưu hóa lành thương và quản lý sẹo hiện đại

Sẹo là giai đoạn cuối cùng của quá trình lành thương và có liên quan mật thiết đến hiệu quả thẩm mỹ sau điều trị. Theo các chuyên gia, việc tối ưu hóa quá trình lành thương và dự phòng sẹo từ sớm đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện kết quả điều trị.

Chuyên đề "Chiến lược tối ưu hóa lành vết thương, dự phòng và quản lý sẹo hiện tại" sẽ do GS-TS Nguyễn Văn Lâm - Phó hiệu trưởng Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Trưởng Bộ môn Phẫu thuật tạo hình & Thẩm mỹ trực tiếp trình bày.

Thông qua các cập nhật chuyên môn mới, chuyên đề hứa hẹn mang đến nhiều giải pháp hiệu quả trong kiểm soát sẹo, nâng cao chất lượng điều trị và tối ưu kết quả thẩm mỹ cho bệnh nhân.

Trải nghiệm công nghệ y khoa hiện đại trong điều trị vết thương

Không chỉ dừng lại ở hoạt động học thuật, hội thảo còn mở ra không gian trải nghiệm các công nghệ y khoa tiên tiến ứng dụng trong điều trị vết thương và quản lý sẹo.

Nổi bật trong đó là công nghệ plasma lạnh hỗ trợ kiểm soát vi khuẩn trên bề mặt tổn thương thông qua phản ứng phân tử siêu nhỏ, góp phần thúc đẩy quá trình lành thương. Bên cạnh đó là các giải pháp kiểm soát sẹo bằng vật liệu silicone y tế hiện đại đang được ứng dụng rộng rãi trong thực hành lâm sàng.

Sự kết hợp giữa kiến thức chuyên môn, công nghệ hiện đại và thực tiễn điều trị hứa hẹn giúp hội thảo trở thành diễn đàn khoa học giá trị dành cho cộng đồng Phẫu thuật tạo hình - Thẩm mỹ trong thời đại chuyển đổi số y khoa.