Xu hướng mua sắm quà tặng 20.10 năm nay: Chọn quà thiết thực, tận dụng ưu đãi

Một món quà tinh tế không nhất thiết phải đắt tiền, mà quan trọng là sự thấu hiểu sở thích, nhu cầu của người nhận. Đó có thể là bộ sản phẩm chăm sóc tóc, hộp quà sữa tắm, món đồ dưỡng da yêu thích hay đơn giản là bó hoa tươi kèm lời chúc chân thành. Nhân dịp 20.10, LOTTE MART triển khai nhiều ưu đãi hấp dẫn trên toàn hệ thống, mang đến nhiều lựa chọn quà tặng thiết thực, hợp gu và tiết kiệm chi phí.

Từ mỹ phẩm đến hoa tươi với mức giá hợp lý

Từ nay đến hết 20.10, hệ thống siêu thị LOTTE MART triển khai chương trình "Trao yêu thương - Tôn vinh phái đẹp" với hàng loạt ưu đãi lên đến 50%, mua 1 tặng 1 và nhiều sản phẩm đồng giá hấp dẫn. Trong đó, ngành hàng sức khỏe và làm đẹp được nhà bán lẻ chú trọng với nhiều lựa chọn phù hợp làm quà tặng.

LOTTE MART đang triển khai chương trình ưu đãi nhân dịp ngày Phụ nữ Việt Nam sắp tới

Theo đại diện siêu thị, các hộp quà chăm sóc cá nhân được thiết kế tinh tế là lựa chọn hàng đầu được người tiêu dùng mua làm quà tặng vợ, mẹ, đồng nghiệp, hay cô giáo của các con. Tại LOTTE MART, nhiều set quà tặng như hộp quà dầu tắm Oliv được ưu đãi đến 42%; trong khi các hộp quà sữa tắm, dầu gội Enchanteur và hộp quà sữa tắm Dove Serum giảm 29%. Bên cạnh đó, nhiều sản phẩm hóa mỹ phẩm và chăm sóc cá nhân từ các thương hiệu Elastine, Palmolive cũng được giảm giá lên đến 39%. Đặc biệt, khách hàng thành viên có hóa đơn mua sắm từ 299.000 đồng các sản phẩm sức khỏe & làm đẹp sẽ được tặng ngay voucher 50.000 đồng.

Nhiều sản phẩm chăm sóc cơ thể đang được giảm giá đặc biệt

Đáng chú ý, các khu vực đồng giá 79.000 đồng, 99.000 đồng và 119.000 đồng mang đến nhiều lựa chọn quà tặng thiết thực,tiết kiệm cho người tiêu dùng. Từ dầu gội Fresh, sữa dưỡng thể Vaseline đến dầu gội, dầu xả TRESemmé, sữa tắm Hazeline, hay các sản phẩm chăm sóc tóc Dove, người mua dễ dàng lựa chọn theo sở thích và nhu cầu của người nhận.

Khu vực các sản phẩm sức khỏe & làm đẹp đồng giá 79.000 đồng, 99.000 đồng và 119.000 đồng tại LOTTE MART

Ngày 20.10, hoa tươi vẫn luôn là lựa chọn phổ biến dành tặng mẹ, vợ hay người yêu. Dịp này, LOTTE MART áp dụng mức giá ưu đãi cho nhiều sản phẩm hoa tươi, chỉ từ 59.000 đồng/bó.

Bên cạnh những món quà ý nghĩa, một bữa tiệc ấm cúng tại nhà cũng là cách tuyệt vời để cả gia đình quây quần, tôn vinh những người phụ nữ thân yêu trong ngày 20.10. Dịp này, LOTTE MART mang đến nhiều ưu đãi lên đến 20% cho các mặt hàng thực phẩm tươi sống, rau xanh và trái cây, giúp các gia đình chuẩn bị bữa ăn ngon mà vẫn tiết kiệm.

Trong suốt thời gian khuyến mại đến hết ngày 20.10, khách hàng mua sắm tại LOTTE MART còn có cơ hội nhận phiếu đổi ưu đãi giảm giá lên đến 30% hoặc quà tặng từ hàng loạt thương hiệu thời trang, phụ kiện và làm đẹp.

Đăng ký khách hàng thành viên, sắm quà tiết kiệm hơn nữa

Song song với chương trình khuyến mại 20.10, LOTTE MART còn mang đến nhiều đặc quyền mua sắm hấp dẫn dành riêng cho khách hàng thành viên, giúp người tiêu dùng tiết kiệm thêm chi phí khi mua sắm.

Anh Hữu Tuấn, một khách hàng thành viên lâu năm của LOTTE MART Việt Nam, chia sẻ rằng việc đăng ký thành viên đã giúp anh tiết kiệm đáng kể chi phí mua sắm, nhất là vào những dịp lễ khi khách hàng thành viên có đặc quyền được hưởng mức ưu đãi sâu. Bên cạnh các ưu đãi dịp lễ, khách hàng thành viên còn được hưởng quyền lợi định kỳ như được nhận 5 điểm tích lũy vào ngày L-Day (ngày 9 và ngày 19 hàng tháng) và Fresh Day (thứ ba hàng tuần) đối với hàng tươi sống, tối đa 250.000 điểm/thành viên/ngày.

Ngoài ra, với hóa đơn đạt đủ điều kiện, khách hàng thành viên có thể mua thêm nhiều sản phẩm giảm giá lên đến 50% từ chương trình "Giá cực sốc" và "Siêu coupon - Siêu rẻ".

Với đa dạng quà tặng làm đẹp và ưu đãi cho bữa tiệc gia đình, LOTTE MART trở thành điểm mua sắm tiện lợi, tiết kiệm, nơi mỗi người dễ dàng chọn món quà ý nghĩa cho những người phụ nữ thân yêu hoặc tự thưởng cho bản thân dịp 20.10.