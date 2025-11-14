Xu hướng nghề nghiệp TP.HCM trong 5 năm tới: Ngành nào lên ngôi, nghề nào tụt hậu?

TP.HCM cần hơn 1 triệu lao động mới

Theo bà Lượng Thị Tới, Phó giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, sau khi hợp nhất đơn vị hành chính, thị trường lao động trên địa bàn TP.HCM sôi động và đa dạng. Với định hướng chiến lược từ Chính phủ, xu hướng việc làm trong thời gian tới sẽ tăng mạnh ở những ngành nghề gắn với chuyển đổi công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu, tự động hóa, năng lượng tái tạo, logistics và quản trị tài chính. Đây là những lĩnh vực sẽ tạo ra nhiều giá trị mới, đồng thời kéo theo nhu cầu nhân lực chất lượng cao. Tuy nhiên, chính điều này cũng đặt ra thách thức lớn đối với các ngành thâm dụng lao động vốn tập trung phần đông lao động phổ thông và chưa được công nhận nghề nghiệp trong quá trình đào tạo.

Giai đoạn 2025 – 2030, TP.HCM dự kiến cần 800.000 đến hơn 1 triệu lao động mới, trong đó 70% nhu cầu tập trung ở nhóm ngành dịch vụ – công nghiệp công nghệ cao. Những lĩnh vực mang tính thiết yếu như nông nghiệp, logistics, xây dựng, công nghệ, chăm sóc sức khỏe hay giáo dục được dự báo sẽ tăng trưởng mạnh. Ngược lại, các công việc mang tính lặp lại, ít đòi hỏi chuyên môn sẽ có xu hướng suy giảm.

Bước sang năm 2026, năm đầu tiên thành phố vận hành với cấu trúc "siêu đô thị" sau sáp nhập, thị trường lao động sẽ đứng trước hai chuyển động song song: tăng trưởng mạnh về số lượng việc làm nhưng đồng thời gia tăng áp lực về chất lượng nhân lực. Theo bà Tới, đây sẽ là thời điểm quyết định để các doanh nghiệp và cơ sở đào tạo điều chỉnh chiến lược, định hướng nguồn nhân lực tương lai phù hợp với quy mô phát triển mới của TP.HCM.

Xu hướng việc làm trong thời gian tới sẽ tăng mạnh ở những ngành nghề gắn với chuyển đổi công nghệ ẢNH: YẾN THI

Xu hướng chuyển dịch nghề nghiệp

Ông Trần Anh Tuấn, Phó chủ tịch Hội GDNN TP.HCM, chuyên gia dự báo nhân lực, cho rằng nền tảng lao động truyền thống vẫn tiếp tục tồn tại nhưng sẽ có nhiều thay đổi rõ nét dưới tác động của công nghệ số và quá trình chuyển đổi số.

Theo ông Tuấn, công nghệ số đang làm biến đổi cơ cấu lao động ở hầu hết ngành nghề. Điều này đòi hỏi học sinh – sinh viên phải xác định rõ thế mạnh cá nhân để chọn ngành học phù hợp. "Người giỏi hiện nay không phải là biết tất cả mà là biết mình giỏi điều gì", ông Tuấn nhấn mạnh.

Thị trường lao động phát triển theo các quy luật mới của nền kinh tế thị trường nhiều thành phần, hội nhập khu vực và quốc tế, có nhiều biến động, chênh lệch “cung - cầu”, số lao động không ổn định việc làm, mất việc làm, tái bố trí lại việc làm cũng rất lớn.

Xu hướng rõ rệt nhất là chuyển dịch cơ cấu nghề từ nhóm lao động giản đơn sang nhóm nghề kỹ thuật – chuyên môn. Nhân lực giản đơn sẽ trở nên yếu thế hơn, trong khi nhu cầu tuyển dụng tập trung chủ yếu vào lực lượng có kỹ năng công nghệ, kỹ năng mềm và khả năng thích ứng nhanh. Sự cạnh tranh nghề nghiệp hiện nay không chỉ dựa vào bằng cấp hay sự thông minh, mà quan trọng hơn là chất lượng tay nghề, khả năng làm việc thực tế và hiệu quả trong môi trường luôn thay đổi.

Ông Tuấn cho biết, nhu cầu nhân lực qua đào tạo hiện chiếm bình quân hơn 95%. Trong đó, nhân lực trình độ đại học chiếm khoảng 25%, cao đẳng 23%, trung cấp 32% và sơ cấp 20%. Số liệu này phản ánh xu hướng rõ ràng: thị trường hiện nay ưu tiên mạnh cho kỹ năng thực hành và năng lực nghề nghiệp thực chất.

Để thành công trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, người lao động, đặc biệt là học sinh, sinh viên cần xác định rõ hướng học, hiểu được sở thích và năng lực của bản thân, đồng thời không ngừng nỗ lực rèn luyện. Việc học tập liên tục, cập nhật tri thức công nghệ và trau dồi kỹ năng mới sẽ quyết định khả năng thích ứng của mỗi cá nhân trong chuỗi giá trị lao động. Đây không chỉ là yêu cầu của thị trường mà còn là xu hướng tất yếu của thời đại công nghệ cao, nơi giá trị nghề nghiệp được xây dựng dựa trên sự học hỏi suốt đời.

Ông Trần Anh Tuấn nêu 10 nhóm ngành nghề xu hướng phát triển thu hút nhu cầu nhân lực chuyên môn: