Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Xu hướng nghề nghiệp TP.HCM trong 5 năm tới: Ngành nào lên ngôi, nghề nào tụt hậu?

Yến Thi
Yến Thi
14/11/2025 14:19 GMT+7

Trong giai đoạn 5 năm tới, TP.HCM dự kiến cần 800.000 đến hơn 1 triệu lao động mới. Chuyên gia dự báo xu hướng nghề nghiệp có sự chuyển dịch rõ rệt.

TP.HCM cần hơn 1 triệu lao động mới

Theo bà Lượng Thị Tới, Phó giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, sau khi hợp nhất đơn vị hành chính, thị trường lao động trên địa bàn TP.HCM sôi động và đa dạng. Với định hướng chiến lược từ Chính phủ, xu hướng việc làm trong thời gian tới sẽ tăng mạnh ở những ngành nghề gắn với chuyển đổi công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu, tự động hóa, năng lượng tái tạo, logistics và quản trị tài chính. Đây là những lĩnh vực sẽ tạo ra nhiều giá trị mới, đồng thời kéo theo nhu cầu nhân lực chất lượng cao. Tuy nhiên, chính điều này cũng đặt ra thách thức lớn đối với các ngành thâm dụng lao động vốn tập trung phần đông lao động phổ thông và chưa được công nhận nghề nghiệp trong quá trình đào tạo.

Giai đoạn 2025 – 2030, TP.HCM dự kiến cần 800.000 đến hơn 1 triệu lao động mới, trong đó 70% nhu cầu tập trung ở nhóm ngành dịch vụ – công nghiệp công nghệ cao. Những lĩnh vực mang tính thiết yếu như nông nghiệp, logistics, xây dựng, công nghệ, chăm sóc sức khỏe hay giáo dục được dự báo sẽ tăng trưởng mạnh. Ngược lại, các công việc mang tính lặp lại, ít đòi hỏi chuyên môn sẽ có xu hướng suy giảm.

Bước sang năm 2026, năm đầu tiên thành phố vận hành với cấu trúc "siêu đô thị" sau sáp nhập, thị trường lao động sẽ đứng trước hai chuyển động song song: tăng trưởng mạnh về số lượng việc làm nhưng đồng thời gia tăng áp lực về chất lượng nhân lực. Theo bà Tới, đây sẽ là thời điểm quyết định để các doanh nghiệp và cơ sở đào tạo điều chỉnh chiến lược, định hướng nguồn nhân lực tương lai phù hợp với quy mô phát triển mới của TP.HCM.

Xu hướng nghề nghiệp TP.HCM trong 5 năm tới: Ngành nào lên ngôi, nghề nào tụt hậu? - Ảnh 1.

Xu hướng việc làm trong thời gian tới sẽ tăng mạnh ở những ngành nghề gắn với chuyển đổi công nghệ

ẢNH: YẾN THI

Xu hướng chuyển dịch nghề nghiệp

Ông Trần Anh Tuấn, Phó chủ tịch Hội GDNN TP.HCM, chuyên gia dự báo nhân lực, cho rằng nền tảng lao động truyền thống vẫn tiếp tục tồn tại nhưng sẽ có nhiều thay đổi rõ nét dưới tác động của công nghệ số và quá trình chuyển đổi số.

Theo ông Tuấn, công nghệ số đang làm biến đổi cơ cấu lao động ở hầu hết ngành nghề. Điều này đòi hỏi học sinh – sinh viên phải xác định rõ thế mạnh cá nhân để chọn ngành học phù hợp. "Người giỏi hiện nay không phải là biết tất cả mà là biết mình giỏi điều gì", ông Tuấn nhấn mạnh.

Thị trường lao động phát triển theo các quy luật mới của nền kinh tế thị trường nhiều thành phần, hội nhập khu vực và quốc tế, có nhiều biến động, chênh lệch “cung - cầu”, số lao động không ổn định việc làm, mất việc làm, tái bố trí lại việc làm cũng rất lớn.

Xu hướng rõ rệt nhất là chuyển dịch cơ cấu nghề từ nhóm lao động giản đơn sang nhóm nghề kỹ thuật – chuyên môn. Nhân lực giản đơn sẽ trở nên yếu thế hơn, trong khi nhu cầu tuyển dụng tập trung chủ yếu vào lực lượng có kỹ năng công nghệ, kỹ năng mềm và khả năng thích ứng nhanh. Sự cạnh tranh nghề nghiệp hiện nay không chỉ dựa vào bằng cấp hay sự thông minh, mà quan trọng hơn là chất lượng tay nghề, khả năng làm việc thực tế và hiệu quả trong môi trường luôn thay đổi.

Ông Tuấn cho biết, nhu cầu nhân lực qua đào tạo hiện chiếm bình quân hơn 95%. Trong đó, nhân lực trình độ đại học chiếm khoảng 25%, cao đẳng 23%, trung cấp 32% và sơ cấp 20%. Số liệu này phản ánh xu hướng rõ ràng: thị trường hiện nay ưu tiên mạnh cho kỹ năng thực hành và năng lực nghề nghiệp thực chất.

Để thành công trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, người lao động, đặc biệt là học sinh, sinh viên cần xác định rõ hướng học, hiểu được sở thích và năng lực của bản thân, đồng thời không ngừng nỗ lực rèn luyện. Việc học tập liên tục, cập nhật tri thức công nghệ và trau dồi kỹ năng mới sẽ quyết định khả năng thích ứng của mỗi cá nhân trong chuỗi giá trị lao động. Đây không chỉ là yêu cầu của thị trường mà còn là xu hướng tất yếu của thời đại công nghệ cao, nơi giá trị nghề nghiệp được xây dựng dựa trên sự học hỏi suốt đời.

Ông Trần Anh Tuấn nêu 10 nhóm ngành nghề xu hướng phát triển thu hút nhu cầu nhân lực chuyên môn:

Xu hướng nghề nghiệp TP.HCM trong 5 năm tới: Ngành nào lên ngôi, nghề nào tụt hậu? - Ảnh 2.

Tin liên quan

Mưa bão dồn dập: Nhu cầu cao nhân lực về khí hậu, tuyển sinh vẫn khó

Mưa bão dồn dập: Nhu cầu cao nhân lực về khí hậu, tuyển sinh vẫn khó

Mưa bão, lũ lụt và những biến động khí hậu cực đoan liên tục xảy ra trong những năm gần đây, công tác dự báo khí tượng - thủy văn luôn được quan tâm hơn bao giờ hết. Giữa bối cảnh ấy, việc đào tạo đội ngũ nhân lực chất lượng cao trong ngành này đang trở thành yêu cầu cấp bách, không chỉ để phòng chống thiên tai, mà còn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh quốc gia.

Ngành nghề ‘khát’ nhân lực, vì sao thí sinh vẫn thờ ơ?

Khám phá thêm chủ đề

Nghề nghiệp nhu cầu nhân lực Tay nghề ngành nghề xu hướng nghề nghiệp TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận