Xu hướng quà tặng Việt: Từ tặng phẩm đến câu chuyện mang dấu ấn cá nhân

Xu hướng này khiến thị trường quà tặng Việt trở nên đa dạng, giàu bản sắc và gắn liền với nhu cầu thể hiện cảm xúc rõ ràng hơn.

Hộp quà Việt mang tính cá nhân hóa, được nhiều người lựa chọn trong thời gian gần đây

Người trẻ chuộng quà tặng có câu chuyện

Việc tặng quà hiện không đơn thuần là chọn một món đồ phù hợp. Nhiều người muốn món quà thể hiện sự quan tâm và thấu hiểu đối với người nhận. Vì vậy, những sản phẩm có thể cá nhân hóa (khắc tên, in thông điệp riêng), hoặc những món đồ mang yếu tố văn hóa Việt, đang được ưu tiên.

Các dịp như sinh nhật, lễ Tết, Trung thu, Giáng sinh hay kỷ niệm thường đi kèm những món quà có câu chuyện cụ thể: kỷ niệm chung, sở thích cá nhân hoặc giá trị tinh thần mà người tặng muốn gửi gắm. Điều này giúp người nhận cảm thấy được trân trọng nhiều hơn.

Sản phẩm thủ công, local brand lên ngôi

Song song với nhu cầu cá nhân hóa, các sản phẩm thủ công trong nước cũng được tìm mua nhiều hơn. Những món quà như gốm thủ công, tranh lá sen, mô hình tái hiện đời sống Việt, nến thơm, phụ kiện trang trí… thu hút không chỉ vì vẻ ngoài mà còn bởi câu chuyện của người làm.

Nhiều thương hiệu trẻ và nghệ nhân địa phương đã tạo ra các sản phẩm kết hợp giữa chất liệu truyền thống và thiết kế hiện đại. Đây là yếu tố giúp quà tặng Việt trở nên phù hợp với cả người Việt lẫn người nước ngoài.

Tìm mua quà tặng dễ dàng hơn nhờ thương mại điện tử

Thị trường quà tặng Việt trước đây thường yêu cầu người mua phải đến trực tiếp cửa hàng để lựa chọn. Hiện nay, với sự phát triển của thương mại điện tử, việc tìm quà đã thuận tiện hơn. Người dùng có thể tìm theo nhu cầu cụ thể như dịp tặng, ngân sách hoặc phong cách.

CHUS - Trang thương mại điện tử quy tụ quà tặng Việt tuyển chọn, đang được nhiều người lựa chọn khi tìm quà

Trong đó, Chus.vn là một nền tảng thương mại điện tử chuyên về quà tặng Việt, tập trung vào các sản phẩm được tuyển chọn từ thương hiệu nội địa và nghệ nhân.

Mỗi sản phẩm được mô tả rõ ràng về chất liệu, người làm, ngân sách và gợi ý dịp tặng phù hợp. Cách chọn lọc này giúp người dùng dễ tìm đúng món quà, đồng thời hỗ trợ các thương hiệu Việt tiếp cận nhiều khách hàng hơn.

Quà tặng mang dấu ấn cá nhân, lựa chọn được ưa chuộng

Theo chia sẻ của nhiều người trẻ, họ ưu tiên những món quà tạo được kỷ niệm hơn là món quà có giá trị lớn. Một hộp quà được chọn theo màu sắc yêu thích, một bức tranh mang thông điệp cá nhân hay một món đồ thủ công gắn với câu chuyện văn hóa đều có thể trở thành lựa chọn phù hợp.

Nhu cầu này cũng thúc đẩy các thương hiệu Việt chú trọng hơn đến thiết kế và trải nghiệm người dùng, thay vì tập trung vào số lượng sản phẩm.

Xu hướng quà tặng Việt trong thời gian tới

Với sự phát triển của cộng đồng sáng tạo và thói quen mua sắm online, xu hướng quà tặng Việt được dự đoán tiếp tục tăng trong thời gian tới. Những điểm nổi bật có thể kể đến:

Quà tặng cá nhân hóa tiếp tục được ưa chuộng.

Sản phẩm thủ công và thương hiệu nội địa giữ vai trò quan trọng.

Người mua quan tâm hơn đến ý nghĩa và hoàn cảnh sử dụng của món quà.

Các nền tảng trực tuyến như CHUS, tập trung vào quà tặng tinh tuyển sẽ trở thành kênh chính của nhiều người khi cần tìm quà nhanh và phù hợp.

Xu hướng này cho thấy tặng quà đang trở thành cách thể hiện sự tinh tế và sự quan tâm mang tính cá nhân nhiều hơn. Với sự phát triển của thương mại điện tử, người dùng có nhiều lựa chọn đa dạng, dễ tiếp cận và gần gũi hơn với văn hóa Việt.