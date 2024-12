Xu hướng ‘Sắc màu lên ngôi’ nổi bật, bạn đã trải nghiệm chưa?

Việc sử dụng các bản in màu ngày càng phổ biến không chỉ với hoạt động sáng tạo cá nhân mà còn với nhiều công ty có nhu cầu in màu cao. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của những máy in màu thế hệ mới sở hữu chất lượng in vượt trội và chi phí in màu tối ưu cũng giải thích cho xu hướng "sắc màu lên ngôi" của năm 2025.

Sắc màu khơi nguồn sáng tạo bất tận

Với vai trò là một stylist tự do, Hoàng Linh (29 tuổi, TP.HCM) cho biết công việc thường bận rộn vào cuối năm, thời điểm các buổi tiệc tất niên và nhiều sự kiện lớn diễn ra. Chính vì thế, những ngày này, căn phòng nhỏ của Linh như một "xưởng sáng tạo" khi ngập tràn các bản in thiết kế.

"Nhiều người thích nhìn bản thiết kế trên iPad hay màn hình máy tính nhưng mình vẫn thích cảm giác được in thiết kế lên giấy, được ‘chơi’ với màu sắc, vẽ vời thêm vài đường nét trên bản vẽ và thỏa sức sáng tạo", Linh chia sẻ

Hoàng Linh không phải nhà sáng tạo trẻ duy nhất vẫn chọn cách tiếp cận truyền thống. Xu hướng quay lại với các bản in màu đang ngày càng phổ biến trong ngành thiết kế và sáng tạo. So với việc nhìn thiết kế trên máy tính, Linh cho biết việc nhìn những bản in ra đời từ chiếc máy in màu Epson EcoTank cho cô nhiều cảm hứng sáng tạo hơn. Không chỉ hỗ trợ tối ưu cho công việc, EcoTank còn là trợ thủ đắc lực trong nhiều hoạt động thường ngày. Sở hữu một tiệm bán quà tặng online nho nhỏ, Thu Trang (25 tuổi, TP.HCM) thường xuyên phải in những tấm thiệp hay ảnh dạng postcard tùy theo nhu cầu của người dùng. Từ khi chuyển qua dùng EcoTank, công việc của Thu Trang cũng dễ dàng hơn vì máy lắp đặt nhanh chóng, thao tác thay mực in đơn giản.

Bên cạnh chất lượng màu sắc vượt trội, phí in màu tối ưu chỉ 96 đồng/trang thì chế độ bảo hành lên đến 2 năm và cách thay mực in dễ dàng là những ưu điểm khiến Epson EcoTank "được lòng" nhiều người sử dụng.

Khi các doanh nghiệp chuyển mình sang in màu

Xu hướng "sắc màu lên ngôi" không chỉ len lỏi trong cuộc sống của các nhà sáng tạo cá nhân mà ngày càng phổ biến trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Là thương hiệu máy in phun màu không nhiệt với 13 năm liền bán chạy số 1 thế giới, Epson EcoTank đang trở thành lựa chọn hàng đầu cho nhiều doanh nghiệp. Không chỉ giải quyết bài toán về chất lượng vượt trội hay sử dụng tiện lợi, EcoTank được chủ doanh nghiệp lựa chọn vì một lý do quan trọng: tối ưu hóa chi phí.

Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh nông sản, Goods Link có nhu cầu in ấn cao, lên tới 20.000 trang mỗi tuần, trong đó tài liệu cần in màu chiếm khoảng 10%. Trước đây, công ty chỉ trang bị máy in trắng đen nên phụ thuộc vào dịch vụ in bên ngoài. Với nhu cầu mở rộng kinh doanh, Goods Link đã lựa chọn máy in EcoTank để phục vụ các nhu cầu in ấn trong công ty.

Chị Hương Trương - Giám đốc kinh doanh của Công ty CP Goods Link

Chị Hương Trương - Giám đốc Kinh doanh chia sẻ: "Với các tài liệu in ấn quan trọng, chúng tôi yêu cầu chất lượng màu sắc phải sống động, sắc nét để tạo ấn tượng mạnh với đối tác, từ đó củng cố và khẳng định giá trị thương hiệu. Khi biết chi phí in màu của Epson EcoTank rất tiết kiệm, chúng tôi có thể in cả trắng đen lẫn in màu trên cùng một thiết bị với chi phí không chênh lệch. Chính vì sự tiện lợi và chi phí hợp lý đã khiến công ty lựa chọn Epson EcoTank".

Với Asmara - công ty về giải pháp thời trang đến từ Indonesia với hơn 20 năm mang đến những giải pháp bền vững trong thị trường may mặc, nhu cầu in ấn luôn rất cao và đa dạng. Quyết định chuyển đổi từ máy in laser thông thường sang máy in phun màu không nhiệt Epson EcoTank được đánh giá là một bước tiến đột phá của Asmara, giải quyết được những vấn đề thường gặp như màu in dễ phai, chi phí đắt đỏ, chất lượng in laser kém và ít thân thiện với môi trường.

Anh Hoàng Lê - Quản lý bộ phận IT tại Asmara Việt Nam

Anh Hoàng Lê - Quản lý bộ phận IT tại Asmara, cho biết Epson EcoTank là lựa chọn tối ưu cho công ty: "Chất lượng in màu của Epson EcoTank rất đẹp, độ sắc nét vượt trội, giá thành mực chính hãng hợp lý và có độ bền lâu. Chi phí in màu gần như tương đương so với in trắng đen, chỉ khoảng 96 đồng trên một trang in. Dù chất lượng in ấn là giấy thường hay giấy in ảnh thì sản phẩm in ra cũng có màu sắc chính xác, không mực thừa, nhòa nét hay phai màu. Điều này rất quan trọng với đội ngũ thiết kế vốn đòi hỏi màu sắc có tính chính xác cực kỳ cao trong suốt các khâu phát triển sản phẩm".

Trong tương lai, anh Hoàng Lê chia sẻ công ty đang có kế hoạch chuyển hết sang máy in Epson EcoTank. Chế độ hậu mãi tốt với thời gian bảo hành lên đến 2 năm cũng là điểm được đại diện Công ty Asmara đánh giá cao.

